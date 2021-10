Sportsdirektør i FCK, Peter 'PC' Christiansen ærgrer sig. Og det er ikke kun over københavnernes skuffende pointtab hjemme mod Viborg, der fik 1-1 med hjem søndag.

FCK fyrede i denne uge Team Manager Per Wind og den tidligere FCK-profil Mikael Antonsson, der har holdt titlen som såkaldt 'football operations manager'.

Men det var ikke en nyhed, man kunne læse på klubbens hjemmeside. Og det kan man stadig ikke. I stedet har al kommunikation foregået via medierne, der var først med nyheden.

»Hvis der er noget i den her sag, der generer mig, er det, at vi ikke får timet det rigtigt,« indrømmer sportsdirektøren, da han bliver spurgt til den manglende udmelding.

Indtil videre er både Wind og Antonsson stadig at finde i klubben, men alle parter skal nu tage en snak om, hvordan man løser det fremadrettet i opsigelsesperioden.

»Det er udgangspunktet, at de er her sæsonen ud, men vi kommer til at melde noget ud, når vi har den model, der skal til. Jeg tror, vi alle har brug for at sunde os. Jeg gav dem en besked, der var hård at modtage. Og den var hård for mig at levere til dem. Vi sunder os, og så tager vi fat på det,« siger FCK-bossen og tilføjer:

»Jeg har kendt Per i 22 år, jeg kender ‘Anton’ (Mikael Antonsson, red.) og har stor respekt for hans karriere og det, han har gjort for klubben. Selvfølgelig gør det ondt.«

Christiansen vil ikke gå ind i, hvem der har truffet beslutningen, men han påpeger, at det er en naturlig konsekvens, efter man droppede managermodellen, da Ståle Solbakken blev fyret.

Dengang varetog nordmanden både trænerposten og tjansen som sportsdirektør. Den er siden blevet delt af træner Jess Thorup og nu Christiansen selv.

»Det lyder voldsomt at sige, det er en ‘bombe’ rent organisatorisk, men det ændrer, hvordan vi organiserer os. Det er en direkte udledning af, at vi havde en model med en manager. Der havde vi brug for ét type støtteapparat. Det har vi siden delt op - og så er der noget administration og stab rundtom, der kommer til at se anderledes ud fremadrettet. Det er en tilpasning og nogle justeringer i forhold til det.,« forklarer han.

FCK-træner Jess Thorup har allerede haft en samtale med Jonas Wind - søn til Per Wind - omkring den specielle situation, som FCK-stjernen indrømmer, han er påvirket af.

Peter 'PC' Christiansen tvivler dog ikke på angriberens professionalisme.

»Jonas og Per har balanceret far og søn i FCK i mange år, og det har de gjort på en sund måde. Selvfølgelig er han mærket af det også, men jeg synes ikke, du kan se på hans præstationer, at det er et tema.«