FCK-stjernen Jonas Wind har haft nogle specielle dage.

Efter 22 år i klubben er hans far, Per Wind, blevet fyret fra sit job som Team Manager, og det har været en svær pille at sluge for både far og søn, der var på banen i københavnernes skuffende 1-1-resultat hjemme mod Viborg.

Wind mener, klubben skulle have håndteret situationen bedre.

»Jeg vil ikke stå her og lyve. Det kunne være håndteret bedre. Han har været en loyal og dygtig medarbejder- det er underligt at sige om sin egen far, men jeg ved, hvor meget han betyder for hele klubben og spillertruppen og altid i godt humør. Jeg kan ikke gøre noget ved det, så jeg vil ikke sige, det påvirker mit forhold til ledelsen, men jeg er da skuffet,« siger Wind.

Han fandt ud af sin fars fyring onsdag i denne uge.

Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Foto: Mads Claus Rasmussen

»Det har været specielt og hårdt. Jeg fandt ud af det dagen (onsdag i denne uge, red.) inden, vi mødte Lincoln. Ligesom min far er ked af det og skuffet, så er jeg det også. Det er ikke, fordi det ikke påvirker mig. Det er min kære far, men på den anden side skal jeg også fokusere på at spille på banen. Det er mit job,« siger han og tilføjer dog:

»Men det er svært at adskille tingene. Det vil jeg ikke lyve om. Det har påvirket mig. Det kunne godt have været håndteret på en bedre måde. Men jeg må fokusere og være professionel. Det er selvfølgelig svært, når det er ens egen far,« siger han.

Inden kampen blev Per Wind hyldet af FCK-fansene, der sang 'Alle elsker Wind i København' og gav ham stående klapsalver, mens far Wind blev rørt inde på banen.

»Jeg kunne så, han blev rørt, og det gav også mig nogle kuldegysninger. Det var en flot gestus,« siger Jonas Wind, hvis far har modtaget massevis af beskeder i kølvandet på nyheden.

»Han har været ked af det og trist, men de seneste dage er han blevet overvældet af de søde beskeder, der er strømmet ind fra fans. Det har været nogle specielle dage, det er en hård branche, og det er ikke sådan, at min far er fredet. FCK har vurderet, der skal ske noget, men det kunne være sket på en bedre måde, når han har været der i så lang tid,« slår han fast.

Et Jens Stage-selvmål i sidste øjeblik kostede FCK sejren hjemme mod Viborg. Selvsamme Stage scorede også FCKs mål.