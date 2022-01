Tak - men nej tak!

Så glasklar er meldingen fra FC København, efter klubben har modtaget et større millionbud på profilen og - med lidt god vilje - landsholdsspilleren Jens Stage.

Buddet er ifølge B.T.s oplysninger sendt fra Augsburg, der kæmper for livet i den tyske Bundesliga, og lyder på 26 millioner danske kroner (3,5 mio. euro, red.). Men københavnernes sportsdirektør Peter Christiansen har fejet buddet af bordet og gjort én ting klart: Jens Stage er ikke til salg.

Ekstra Bladet var tirsdag formiddag først med historien om et tysk bud på Jens Stage, men FC København har altså ingen planer om at sende midtbanespilleren til delstaten Bayern, hvor Augsburg hører hjemme.

Stage er for vigtig en figur på Jess Thorups hold, som i kølvandet på Zecas alvorlige skade ikke ligefrem vader i kvalificerede centrale midtbanespillere - og aarhusianerens evner andre steder på banen gør ikke hans værdi mindre i FCKs øjne. Derfor bliver han meget vanskelig at vriste ud af løvernes kløer her i januar måned.

Opdateres...