'Jeg kan mærke, Danmark vinder EM …'

De fleste husker nok Gulddrengs store hit fra sommerens fodboldslutrunde, og spørgsmålet er, om vi kan synge det samme, når håndbold-EM nærmer sig sin afslutning om tre uger.

For i testkampen lørdag mod Norge så det rigtig godt ud for Nikolaj Jacobsens mandskab.

De vandt med hele ti mål, og i landsholdslejren lægger Rasmus Lauge da heller ikke skjul på, at holdet er stærkt og har stor selvtillid.

Rasmus Lauge under testkampen mod Norge. Foto: Claus Bech Vis mere Rasmus Lauge under testkampen mod Norge. Foto: Claus Bech

I en sådan grad, at de umiddelbart har skæbnen i egne hænder.

»Uden at lyde arrogant synes jeg, vi har et landshold, hvor vi selv bestemmer vores skæbne. Det afhænger af, hvordan vi stiller op, og hvilken mentalitet og indstilling vi lægger for kampene. Så skal vi vinde enhver kamp,« siger Rasmus Lauge til TV 2 Sport.

Danmark, der rejser til Ungarn mandag, er blandt favoritterne til titlen hos bookmakerne, og det er da også et hold, der går ind til slutrunden med VM-guld og OL-sølv fra 2021 i bagagen.

Når danskerne stiger om bord på flyet, bliver det dog uden målvogteren Jannick Green i første omgang.

Han har endnu ikke kunnet aflevere den obligatoriske negative coronatest, der giver ham adgang til slutrunden efter endt isolation. Det oplyste DHF søndag eftermiddag.

Nikolaj Jacobsen råder dog stadig over både Niklas Landin og Kevin Møller i buret, og landsholdet er indtil videre gået fri for yderligere coronasmitte i lejren.