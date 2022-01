Det er længe, længe siden, at der er nået egentlige oplysninger om Michael Schumachers tilstand ud i offentligheden.

Formel 1-legendens tilstand er fortsat omgærdet af stor mystik, og derfor bliver alle informationer, der er knyttet til legendens navn, nøje observeret.

Siden legendens uhyggelige skiuheld i december 2013 har han ikke vist sig offentligt. Det har sønnen Mick Schumacher til gengæld, der også kører Formel 1, ligesom farmand gjorde.

Og selvfølgelig er det nærliggende at spørge sin far til råds, når vedkommende har opnået legendestatus inden for det, Mick selv beskæftiger sig med.

Mick Schumacher har lige kørt sin første sæson i Formel 1. Foto: AHMED YOSRI

Is i maven lyder til at være rigtig godt at have, hvis man skal være professionel racerkører og være vant til at manøvrere en bil med mere end 300 kilometer i timen.

Noget af det samme lader til at være rigtig godt at have, hvis man skal kunne følge Michael Schumachers råd.

'Min far fortalte mig, at jeg skulle bremse senere. Jeg sagde altid: 'Yes, jeg fik barberet to tiendedele af i det sving,' hvorefter han spurgte mig om, hvad jeg havde gjort,' fortæller Mick Schumacher i en video til Formula 1s YouTube-konto.

'Så forklarede jeg ham, at jeg havde bremset senere. Og så sagde han: 'Jamen, du burde bremse senere hele tiden'.'

Mick Schumacher er en del af Haas F1 Team – Kevin Magnussens tidligere hold.

Den 22-årige tysker har netop kørt sin første sæson i Formel 1, hvor han ikke fik scoret et eneste point.

Til gengæld havde Michael Schumacher en del sæsoner i motorsportens kongeklasse, hvor han vandt hele syv verdensmesterskaber.

En rekord, som sidenhen er blevet tangeret af Lewis Hamilton. Men aldrig slået.