AGF og OB spillede 0-0 i Odense mandag aften, og det var tredje kamp i træk, at AGF ikke formåede at score.

Jon Thorsteinsson har efter en god sæsonstart haft nogle præstationer, der ikke har levet op til hans niveau, og det er også en af grundene til, at AGF har svært ved at lave mål.

Det fortæller David Nielsen til B.T. efter opgøret.

»Thorsteinsson er vores kreative spiller, og det er klart, at hans produktion skal op. Patrick (Mortensen red.) får al skylden, men Jon er ligeså meget en skaber og en målscorer for os, og ham mangler vi noget produktion fra,« siger AGF-træneren og fortsætter.

»Men omvendt er jeg også tålmodig med spillerne. Jon er en fantastisk spiller. Vi kan også se, at ham og Mikael (Andersen red.) begynder at finde hinanden. Men vi arbejder på at gøre Thorsteinsson bedre til at finde ud af, hvornår han skal drible, afslutte eller lave det hurtige indlæg.«

Cheftræneren slår fast, at han ikke mener, at holdet er ved at løbe tør for offensive idéer, og at løsningen skal findes i den måde, som holdet spiller på nu.

AGF og OB er placeret som nummer syv og otte med 16 point. Dermed har de fem point op til top seks, som Brøndby runder af efter 14 spillerunder.

Næste opgør for AGF bliver på søndag, når holdet tager imod FC Midtjylland på Ceres Park.