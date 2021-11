Kasper Schmeichels ansigt sagde det hele, så det er næsten ikke nødvendigt at få andre til at sætte mange flere ord på.

Den danske målmand missede nemlig sin nul-rekord, da Færøerne scorede til 2-1 i Danmarks 3-1-sejr, og så brød helvede løs. Schmeichel skreg, så det kunne høres på det meste af Østerbro.

Og den danske 1-0-målscorer Andreas Skov Olsen vidste godt, at han skulle ned til en lidt gnaven holdkammerat.

»Det var ikke den allerbedste præstation i dag, og vi kommer til at ærgre os pissemeget over, at de scorer det mål. Vi vinder ret sikkert, men det der mål… Jeg kender i hvert fald en i målet, der er ekstra utilfreds,« siger Skov Olsen til Kanal 5.

Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Foto: Liselotte Sabroe

Danmark vandt, og det betyder, at Kasper Hjulmands tropper stadig er på maksimumpoint med ni sejre i VM-kvalifikationsgruppen. Sådan siger det danske landshold farvel til Parken efter et fodboldår, der også har budt på EM-kampe på hjemmebanen.

Det første år i Andreas Skov Olsens landsholdskarriere.

»Det har været helt ubeskriveligt. Mit første år med landsholdet. Jeg tror, at alle vil huske det for altid. Vi takker for støtten, og vi er utroligt taknemmelige og utroligt glade,« siger Andreas Skov Olsen.

Han er nok også i spil til Danmarks sidste landskamp i år, der spilles i Glasgow på mandag, når Skotland venter.