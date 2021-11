3-1 - ja, det var fint. Men jeg letter ikke fra stolen efter en middel aften med de danske reserver - kun over bedårende Joakim Mæhle. Men det er også underordnet.

For aftenens bedste syn stod altså på sidelinjen i en mørk trenchcoat. Han hedder Kasper Hjulmand og er Danmarks landstræner endnu. Det har ellers været en uge i rygternes tegn, da det fra England blev meldt, at Hjulmand var i spil til det ledige trænersæde i Aston Villa.

Og mens Pierre-Emile Højbjerg, Joachim Andersen, Mathias Jensen og Robert Skov gled ud af landsholdstruppen mod Færøerne i ugens løb, har mine egne tanker kredset om den trænertjans i Aston Villa.

Det viste sig heldigvis hurtigt efter mine gode kollegers tryktest af rygterne, at Kasper Hjulmand ikke for alvor var i spil til Premier League-jobbet og heldigvis for det.

Denmark's national coach Kasper Hjulmand and Simon Kjaer (4). World Cup qualifier between Denmark - Faroe Islands in the Park, Friday 12 November 2021. (Photo: Liselotte Sabroe / Scanpix 2021) Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Denmark's national coach Kasper Hjulmand and Simon Kjaer (4). World Cup qualifier between Denmark - Faroe Islands in the Park, Friday 12 November 2021. (Photo: Liselotte Sabroe / Scanpix 2021) Foto: Liselotte Sabroe

Jeg tror nemlig, at det ville have været for svært for Kasper Hjulmand at sige nej til sådan en chance.

Så mange muligheder opstår der ikke i løbet af en dansk træners karriere, hvor han kan få lov at blive en del af fodboldens himmerige, at selv en så dygtig træner som Hjulmand bare kan afvise på stedet.

Men heldigvis fik han ikke buddet denne gang, for det blev Liverpool-legenden Steven Gerrard, og så kan jeg igen vende tilbage til glæden over Kasper Hjulmand på sidelinjen i den relativt kedelige sejr over Færøerne.

Lad mig slå det helt fast: Danmark kan IKKE finde en bedre landstræner end Kasper Hjulmand lige nu.

Der findes ikke en fodboldtræner, som enten er ledig på markedet, eller vil betragte et dansk landstrænerjob som et skridt op ad sin karrierestige - og samtidig er bare i nærheden af så fodboldfagligt kompetent som Kasper Hjulmand.

Det ville være en mindre katastrofe for det danske landshold at miste sin landstræner. Det viste sig endnu engang i den walkover, som aldrig fik sat fut i noget fodboldfyrværkeri over Parken.

For med et halvt hold af reserver hentede Danmark sejr nummer ni ud af ni i VM-kvalifikationen. Den sejr var kun i fare i et par ukoncentrerede minutter mod slutningen af kampen, hvor Kasper Schmeichels raseri over et misset clean sheet og Joakim Mæhles vidunderlige mål skabte en anelse puls.

Og det er altså en unik præstation, landsholdet har gang i med denne kvalifikation.

Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Foto: Liselotte Sabroe

Jeg er imponeret. Der er så meget rygrad og så gennemført og ortodoks en spilfilosofi på landsholdet, at end ikke fire-fem udskiftninger kan rokke ved selvtilliden. Og det er om nogen Kasper Hjulmands fortjeneste.

Derfor gælder det om at glæde sig, så længe det er Hjulmand, der står derude. Kig omkring i fodboldens verden: De dygtigste trænere sidder altså ikke i landsholdsjob - heller ikke hos flere af verdens mægtigste landshold som England og Frankrig.

Kasper Hjulmand kommer heller ikke til at være dansk landstræner i årtier. Han er for dygtig til ikke at få den ene mulighed, som han bare er nødt til at tage.

Forhåbentlig bliver det først engang i 2023, at det sker, for om et år kan han godt smide trenchcoaten og iføre sig en t-shirt i Dohas lune decembervejr.