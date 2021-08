Yderligere fire spillere i superligaklubben Brøndby IF er smittet med coronavirus, og træningen er aflyst. Syv spillere er smittet i klubben de seneste to uger.

De berørte spillere er Christian Cappis, Mathias Greve, Tobias Børkeeiet og Thomas Mikkelsen.

De blev quicktestet før dagens træning i klubben. Og her kunne man konstatere smitte.

De fire spillere er sendt i isolation, efter de har fået foretaget en PCR-test, skriver klubben.

»Vi afventer lige nu de endelige svar fra de fire spilleres PCR-test, og vi vil være utrolig ærgerlige over, hvis vi må undvære de fire spillere,« siger sportsdirektør i Brøndby IF, Carsten V. Jensen.

»Det kunne næsten ikke komme på et værre tidspunkt, da vi potentielt set må undvære disse spillere i nogle vigtige kampe. Siden det første smittetilfælde i truppen for et par uger siden har vi løbende skærpet protokollerne, og det vil vi fortsætte med,« siger han videre.

Allerede efter søndagens Derby mod FC København blev Sigurd Rosted testet positiv for covid-19.

Også profilen Josip Radosevic er ude med en positiv coronatest. Han blev testet positiv for corona inden søndagens Derby.

Han er derfor sendt i isolation og kan ikke deltage i klubbens træning eller kampe de næste 14 dage.

Tidspunktet er ekstremt skidt for Brøndby IF, der står over for et par ekstremt vigtige kampe mod Red Bull Salzburg om at komme i den lukrative Champions League.

»I takt med at samfundet er blevet åbnet mere, er der nu desværre en naturligt større risiko for at få smitte ind i truppen, især da de aldersgrupper, som vores spillere befinder sig i, er blandt de sidste i befolkningsgrupperne, som modtager vaccinationer,« siger Carsten V. Jensen.

»En stor ros skal lyde til trænerstaben og spillertruppen, som har været hurtige til at reagere og tilpasse sig de skærpede protokoller over de seneste uger. Med et tæt program foran os vil truppen blive presset til det yderste. Vi kommer til at kæmpe med alt, hvad vi har, men det er naturligvis et slag for os, at vi potentielt må undvære de spillere,« uddyber han.

B.T. følger sagen.