10. august 2021 er en dag, der vil gå over i historien.

For superstjernen Lionel Messi skiftede nemlig til den franske klub Paris Saint-Germain efter mere end 20 år i FC Barcelona.

Og hos TV 2 Sport er det da heller ikke lige en dag, de klapper i hænderne over.

For Lionel Messi er unægteligt en spiller, man tænder sit tv for at se, og det kan potentielt gå ud over TV 2, der har rettighederne til den bedste liga i Spanien, La Liga.

Foto: SARAH MEYSSONNIER Vis mere Foto: SARAH MEYSSONNIER

»Det betyder meget for mange seere. Det er skideærgerligt, når verdens bedste spiller skifter fra det potentielt bedste hold i Spanien. Til gengæld fik vi en appelsin i turbanen, da Braithwaite skiftede til Barcelona,« siger kanalchef for TV 2 Sport, Kristian Hyldgaard, til B.T.

Til trods for at være en spiller, der tiltrækker seerne, mener tv-bossen ikke, at Messis skifte vil påvirke TV 2's dækning af La Liga:

»Jeg tror ikke, at det kommer til at betyde noget overordnet. Vi har mange seere, der ikke kun ser La Liga på grund af Messi, men fordi de er fans af Barcelona, Atletico og Real Madrid.«

Det er ikke da heller første gang, en stor personlighed forlader La Liga.

I 2018 skiftede verdensstjernen Cristiano Ronaldo fra Real Madrid til italienske Juventus. Og til trods for de to stjerners exit fra La Liga, er Kristian Hyldgaard ikke bekymret.

»Den generelle interesse for La Liga er stigende, og kernen af fans er der stadig,« siger han.

De spanske fodboldstadioner har siden covid-19s frembrud stået tomme, og det har Kristian Hyldgaard godt kunnet mærke:

»Nogle klubber lever af stemningen. Eksempelvis er Atlético Madrid et hold, man bliver fascineret af på grund af stemningen på stadion. Vi har kunnet se en tendens til, at seerne er mere selektive i forhold til, hvilke kampe de ser, når tribunerne har været tomme.«

Heldigvis for de spanske fans og tv-seerne har den spanske sundhedsminister, Carolina Darias, bekræftet, at der fra 2021-2022-sæsonen vil være fans til stede på stadion.

Lionel Messi underskrev tirsdag en 2-årig kontrakt med mulighed for et års forlængelse i Paris Saint-Germain.