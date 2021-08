FC København har to nye Superliga-topscorer, og den ene hedder selvfølgelig Jonas Wind, men den anden er overraskende Pep Biel.

Den havde man ikke set komme for få måneder siden.

Begge røg på tavlen med et mål hver, da FC København moste Sønderjyske hele kampen og tog en meget sikker sejr på 2-0.

Både Biel og Wind har nu fire scoringer hver, og det burde egentlig være blevet til flere med den klasseforskel, der var.

Sådan giver B.T. karakterer 0 - Du betaler fansenes billetter

1 - Du skulle ikke have været på banen

2 - Du skal undgå spejlet i omklædningen

3 - Den har du selv glemt om en uge

4 - Godt gået, gamle!

5 - Fansene synger dit navn på vej hjem

6 - Wow! Du skal bades i champagne





Alt, hvad han rører ved – selv glidende tacklinger som den på Emil Holm – lykkes for den snart forhenværende FCK-stjerne, der inden for ganske få dage kan kalde sig for Ajax-spiller for et rekordbeløb. Bortset fra afslutningerne forlader Mohamed Daramy Superligaen med det, der ligner en drømmeafskedskamp, hvor han spiste Sønderjyskes spillere, som var de småkager. FCK-fansene hyldede ham også som fortjent i anden halvleg, da sagerne var afgjort.

Karakter: 6





Er du sunshine, han mødte sine overmænd i samspillet mellem Mohamed Daramy og Victor Kristiansen. Allerede i kampens begyndelse var problemerne der, og det nyttede ingen ting, at Stefan Gartenmann og Rilwan Hassan blev trukket over i hans side for at hjælpe til. De fik alle bly i skoene, da Daramy kom på besøg.

Karakter: 1

FC København 4-2-3-1

Kamil Grabara 3

Peter Ankersen (ud: 62.) 4

Davit Khocholava 4

Nicolai Boilesen 4

Victor Kristiansen 4

Rasmus Falk 4

Carlos Zeca 4

William Bøving (ud: 62.) 4

Pep Biel (ud: 80.) 5

Mohamed Daramy (ud: 80.) 6

Jonas Wind (ud: 90.) 5

---

Jens Stage (ind: 62.) 3

Kevin Diks (ind: 62.) 3

Luther Singh (ind: 80.) UB

Rasmus Højlund (ind: 80.) UB

Hakon Arnar Haraldsson (ind: 90.) UB

Sønderjyske 4-3-3

Lawrence Thomas 3

Emil Holm 1

Stefan Gartenmann 2

Duplexe Tchamba 3

Marc Dal Hende 3

Mads Albæk 3

Emil Kornvig (ud: 46.) 2

Victor Ekani (ud: 89.) 3

Rilwan Hassan (ud: 2

Anders K. Jacobsen (ud: 15.) UB

Isak Steiner Jensen (ud: 46.) 2

---

Abdulrahman Taiwo (ind: 15.) 2

Rasmus Vinderslev (ind: 46.) 1

Jeppe Simonsen (ind: 46.) 2

Pierre Kanstrup (ind: 80.) UB

Kristofer Ingi Kristinsson (ind. 89.) UB

Når ens gode kammerat ligger på hospitalet, er det ikke det nemmeste at spille en fodboldkamp på højeste niveau. Det gjorde Jonas Wind og Mohamed Daramy imidlertid, og de huskede at ære ham med en hilsen under deres spillertrøjer. God bedring, Ahmed Daghim.

Hvis den hårde nyser Carlos Zeca har lidt ondt i klokkeværket her efter kampen, er der ikke noget at sige til det. En af de første aktioner i dansk fodbold fra Sønderjyskes nyankomne angriber Adbulrahman Taiwo var simpelthen at sparke FCK-anføreren i løgene. Nå, men velkommen til.

FC København cruiser meget sikkert og flot mod toppen af Superligaen. Sejren over Sønderjyske burde have været meget større. Nu ryger deres største stjerne i Mohamed Daramy dog snart, og det kan blive en stor svækkelse. Sønderjyske ryger længere og længere ned mod bunden.