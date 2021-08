Først Anders Dreyer, så Mohamed Daramy og nu måske Wahid Faghir.

De unge og store profiler i Superligaens offensiv er brandvarme for udenlandske klubber, og som B.T. kunne afsløre med Dreyer og Daramy, blev de solgt for store beløb på cirka 150 millioner kroner til sammen på en enkelt dag.

Nu kan B.T. afsløre, at der også er gang i spillet om Vejles stjernespiller Wahid Faghir.

Tyske kilder tæt på Stuttgart fortæller, at Bundesliga-klubben ligger i reelle forhandlinger med Vejle Boldklub om et køb af det unge stjerneskud i angrebet.

Wahid Faghir er kommet tættere på et salg. Foto: Claus Bech Vis mere Wahid Faghir er kommet tættere på et salg. Foto: Claus Bech

Stuttgart er ikke i tvivl - Wahid Faghir er godt nok kun 18 år, men kan i klubbens øjne gå ind og blive en forstærkning allerede nu i den store liga syd for Danmark.

Og det er ikke småpenge, Vejle vil have for U21-landsholdsbomberen, der har nettet to gange i indeværende sæson - senest mandag mod FC Nordsjælland i Farum, hvor han foran Stuttgarts udsendte brillerede med et smukt mål.

Ifølge B.T.s oplysninger vil Vejle have et beløb på cirka 40 millioner kroner for Wahid Faghir, og det er det, klubberne nu sidder og forhandler om.

Vejle har kontrakt med Wahid Faghir frem til slutningen af næste år, så det er et godt tidspunkt for den danske klub at sælge på, hvis den vil stå med gode kort på hånden.