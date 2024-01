Silkeborg har forsvarsforstærkningen Pontus Rödin på plads søndag.

B.T. kunne fredag afsløre, at den svenske midterforsvarer fra IK Brage bliver ny Superliga-spiller, og at der kun manglede at blive høvlet små knaster af, før handlen til omkring halvanden million kroner gik igennem.

Nu kan B.T. løfte sløret for, at der er kommet helt styr på det hele, så den høje midtstopper i dag, søndag, ankommer til klubben og skriver under på en lang kontrakt.

B.T.s kilder i Silkeborg fortæller, at klubben giver Pontus Rödin en fireårig kontrakt, som bliver underskrevet, når Pontus Rödin har bestået lægetjekket.

Pontus Rödin har i de seneste par år tørnet ud for IK Brage fra den næstbedste række, og efter 58 optrædener i klubben er han klar til at træde et skridt op i karrieren og prøve sig af i Superligaen.

Tidligere i karrieren har den 23-årige Rödin også spillet to U20-landskampe for Sverige.

Dermed er der fortsat gang i butikken i Silkeborg.

Lørdag sagde klubben farvel til Søren Tengstedt, som B.T. allerede fredag kunne fortælle som det første medie.

Det kan du læse mere om her.

Også Tobias Salquist er forsvundet, mens Mads Larsen og Frederik Rieper er kommet til. Det samme er Jens Martin Gammelby.

Jesper Stüker, sportschef i Silkeborg, er ikke vendt tilbage på B.T.s henvendelser.