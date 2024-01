Tobias Salquist får efter et langt tilløb sit skifte til USA.

Som B.T. tidligere har kunnet afsløre, er MLS-klubben Chicago Fire vilde efter at få ham og har også flere gange budt på midterforsvareren.

Mandag har Superliga-klubben udsendt en fondsbørsmeddelelse med oplysningen om, at man er tæt på et salg af Toibias Salquist.

Der bliver dog ikke nævnt noget klubnavn, men ifølge B.T.s oplysninger peger pilen igen på Chicago Fire.

Inden der er hvid røg, så Tobias Salquist kan tage flyet til USA, skal de personlige forhold på plads, ligesom der ifølge B.T.s kilder også mangler at blive foretaget et lægetjek.

Silkeborg har meddelt i forbindelse med oplysningen om transferen af Tobias Salquist, at forventningerne til årets resultat er, at man opjusterer til et niveau mellem syv og 15 millioner kroner.

Før hed det 0 til 10 millioner kroner