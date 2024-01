Silkeborg henter forstærkning til forsvaret.

B.T. kan afsløre, at Superliga-klubben køber Pontus Rödin i IK Brage fra den næstbedste svenske række.

Silkeborg betaler ifølge B.T.s oplysninger cirka 200.000 euro for ham, det er halvanden million kroner.

Klubberne er ifølge B.T.s kilder i Silkeborg enige, og der mangler blot de sidste detaljer, før handlen kan gå hjem.

23-årige Pontus Rödin er 189 centimeter høj og har spillet i to år i IK Brage, hvor hans kontrakt stod til at udløbe om et år.

Svenskeren er også tidligere ungdomslandsholdsspiller, og han fik for et par år siden to U20-landskampe for de blågule.

Kent Nielsens mandskab har i denne sæson sagt farvel til den store midtstopper Tobias Salquist, og siden har man hentet Frederik Rieper.

Mandskabet fra Søhøjlandet er også tæt på at sige farvel til Søren Tengstedt, som B.T. tidligere fredag kunne afsløre.

Han skal spille for Go Ahead Eagles i Æresdivisionen.

Nu får klubben så tilgang af endnu en central forsvarsspiller i Pontus Rödin, hvis de sidste formaliteter som ventet går i orden.

B.T. har henvendt sig til Silkeborgs sportschef, Jesper Stüker, men han svarer ikke telefonen.