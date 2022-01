Superligaens topscorer, Mikael Uhre, skifter til den amerikanske klub Philadelphia Union, hvis han består et forestående lægetjek.

Det kan B.T. afsløre.

Som B.T. også kunne fortælle tidligere lørdag, var angriberen med de 11 mål i efteråret fraværende ved dagens træningskamp mod Lyngby, og det skyldtes denne transfer.

Kort efter meldte Brøndby ud, at den var enig med en unavngiven klub om et skifte for Mikael Uhre.

»Brøndby IF kan her til aften oplyse, at man har accepteret et bud fra en udenlandsk klub vedrørende en transfer af angriberen Mikael Uhre,« skrev klubben og tilføjede:

»Det kan yderligere oplyses, at Mikael Uhre ligeledes har forhandlet sine personlige vilkår på plads. Brøndby IF har ikke yderligere kommentarer til transferen, før den er færdiggjort, hvilket forventes at ske i den kommende uge.«

Mikeal Uhre har under et år tilbage af sin kontrakt med Brøndby, og det har også haft indflydelse på prisen, men ifølge B.T.s kilder tæt på er de blågule meget tilfredse med det beløb, klubben får, hvis og når Uhres underskrift er sat.

Det kan der gå flere dage med, men Uhre, der lige har fået et barn, er ifølge B.T.s oplysninger opsat på dette eventyr, og det samme er familien, så de sidste detaljer ventes at falde på plads.

B.T. har uden held forsøgt at få en kommentar fra Brøndby.