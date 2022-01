Kærligheden er gengældt.

Den brasilianske angriber Vagner Love kan nu kalde sig for FC Midtjylland-spiller, efter han har underskrevet en kontrakt på et halvt år – uden nogen former for klausul om forlængelse – med Superliga-klubben. Han vil blive præsenteret i løbet af torsdagen.

Det kan B.T. afsløre.

Love ankom til Danmark tirsdag som klubløs. Siden da har den 37-årige angrebsveteran brugt tiden på at ordne alle de formelle forhold ved skiftet, der gør ham til det seneste medlem af en efterhånden stor brasilianerkoloni på heden.

Foto: VALERY HACHE Vis mere Foto: VALERY HACHE

Også Paulinho, Juninho, Charles, Evander, Junior Brumado og Marrony har sambablod i årerne.

Sidstnævnte er manden, Vagner Love skal konkurrere med om spilletiden, for selvom han er tidligere landsholdsspiller for den store fodboldnation med 25 landskampe og ni scoringer, er der gået år siden velmagtsdagene. Samtidig er der ingen tvivl om, at Junior Brumado er førsteangriberen.

Det viste lørdagens kontraktforlængelse også, da Junior Brumado skrev under på en ny og forbedret aftale til udgangen af 2026.

Forlængelsen var den anden på under en måned med en brasilianer i FC Midtjylland, i og med Evander juleaftensdag også blev annonceret på en aftale til 2025.

Evanders far er i øvrigt agent for Vagner Love. Den syvende brasilianer i FC Midtjyllands trup – med licens til at sprede kærlighed og score.