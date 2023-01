Lyt til artiklen

OBs Superliga-profil Issam Jebali er solgt.

Som B.T. kunne afsløre 19. december, lå fynboerne i forhandlinger med japanske Gamba Osaka om et salg af den tunesiske landsholdsspiller, der ved VM viste sig frem mod blandt andre Danmark.

Nu kan B.T. så fortælle, at handlen til en million euro, 7,5 millioner kroner, er gået igennem, og at den 31-årige offensivspiller har scoret sig en treårig aftale i solens rige.

Det er et år mere, end hvad tunesiske medier kort før nytår berettede om, at Issam Jebali havde skrevet under på.

OB vil ifølge anerkendte Transfermarkt med salget af Issam Jebali kunne bryste sig af at have solgt en af de dyreste spillere i Superligaen over 30 år, siden Ulrik Laursen for 15 år tilbage skiftede til FC København for over to millioner euro.

Ifølge B.T.s oplysninger er alt omkring handlen faldet på plads, og Issam Jebali venter blot på sin arbejdstilladelse, som ventes at gå igennem inden for de næste par dage, inden han sammen med sin agent Christian Bysted rejser til Japan.

I Japan skal agenten slå to fluer med et smæk, da han også repræsenterer Kasper Junker, som er yderst tæt på et skifte fra Urawa Red Diamonds til Nagoya Grampus.

