B.T. kunne fredag afsløre, at venstrebacken Kristian Pedersen skiftede til FC Köln, og nu er en ny dansk spiller på vej til Bundesligaen.

B.T. kan således også løfte sløret for, at FC Midtjyllands store talent Oscar Fraulo er næste mand i den bedste tyske række, da Mönchengladbach har fået accepteret sit bud på spilleren.

Det lyder ifølge B.T.s oplysninger på lidt over to millioner euro, 15 millioner kroner.

B.T.s kilder fortæller også, at spillerens personlige betingelser er på plads, og skiftet ventes at gå igennem i næste uge, når lægetjek er gennemført.

Allerede 19. maj fortalte B.T.s podcast Transfervinduet om den store tyske interesse for Oscar Fraulo, og 1. juni kom samme podcast frem til, at det var Mönchengladbach, der kæmpede hårdt for at købe ham.

Siden har forhandlingerne været i gang, og det er nu lykkedes at nå til enighed.

Oscar Fraulo på 18 år er midtbanespiller og en stor profil på U19-landsholdet.

Han var tiltænkt en større rolle på denne sæsons Superliga-hold i FC Midtjylland, men den store interesse fra Bundesliga-klubben Mönchengladbach har gjort udslaget.

Samtidig havde han kun et halvt år tilbage af sin kontrakt i FC Midtjylland, og derfor har klubben sagt ja til det store beløb på plus 15 millioner kroner.