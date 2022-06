Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Pilen peger mere og mere på Bundesligaen for FC Midtjyllands stortalent Oscar Fraulo.

Ifølge B.T.s oplysninger har Mönchengladbach kastet sin kærlighed på den danske U19-landsholdsstjerne.

Midtbanespilleren er inden for de seneste dage blevet synet endnu en gang af den tyske klub ved ungdomsturneringen Terborg Toernooi, hvor han igen markerede sig positivt og scorede målet i 1-0 sejren mod netop Münchengladbach.

Fraulo blev kåret til turneringens spiller og overgik altså en masse andre talenter fra andre klubber som Tottenham, Vitesse, Genk og Palmeiras.

Med kontraktudløb om et halvt år, må FC Midtjylland nu overveje, om Oscar Fraulo skal skydes af sted nu for at genere en transfer.

18-årige Oscar Fraulo fik i begyndelsen af dette forår sin debut i Superligaen for pokalvinderne.

Nu kan han træde et stort skridt op ad karrierestigen, hvis Münchengladbach lykkes med at få ham i stalden.

Münchengladbach sluttede som nummer 10 i Bundesligaen i den forgangne sæson.