FC Midtjyllands fans har ekstra meget at glæde sig til i forbindelse med fredagens Superliga-kamp mod Silkeborg.

B.T. kan afsløre, at klubben her vil præsentere det dyreste indkøb nogensinde i angriberen Marrony.

Som især brasilianske medier i de seneste uger har berettet om, har FC Midtjylland længe udset sig Marrony da Silva Liberato som det nye angrebses for titelbejlerne, og nu kan B.T. så fortælle, at han er kommet på plads på heden.

Marrony har fået en femårig aftale i FC Midtjylland, der til gengæld for brasilianerens ydelser sender hele fire millioner euro over Atlanterhavet til en af de store klubber i hjemlandet Atlético Mineiro, som han har scoret 11 gange for i 62 kampe.

Marrony er klar til Superliga-fodbold. Foto: Yuri Edmundo / POOL Vis mere Marrony er klar til Superliga-fodbold. Foto: Yuri Edmundo / POOL

Beløbet svarer til 30 millioner kroner, og det gør Marrony til det dyreste indkøb, FC Midtjylland nogensinde har foretaget, hvilket flugter godt med klubbens strategi om at købe spillere fra en højere hylde end tidligere.

Titlen som den dyreste spiller har indtil nu tilhørt en ny angrebskollega i Sory Kaba, som for to år siden blev købt i omegnen af tre millioner euro. Et salg af Sory Kaba kan i øvrigt nok komme nærmere en realitet, nu hvor FC Midtjylland har sikret sig Marrony og også allerede gør brug af Junior Brumados kvaliteter forrest på banen.

Den nye stjerneangriber er 22 år og har fået forsinket sin ankomst til Danmark af en forestående fødsel, da hans kæreste skal nedkomme inden for de kommende uger. Derfor skulle Marrony lige sikre sig en flytning med hende, så hun er i gode hænder til den tid.

Det er faldet på plads nu, og dermed er Marrony klar til at blive vist frem for publikum på MCH Arena fredag aften.