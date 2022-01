Nu sker det endelig.

En lang transfersaga er forbi i det næste døgns tid, når Akinkunmi Amoo bliver præsenteret i FC København.

B.T. kan afsløre, at FC København og Hammarby er enige om en handel, og at Akinkunmi Amoo søndag har fået lov at tage mod København.

Kun lægetjek og underskrift mangler.

Ifølge B.T.s oplysninger er prisen omkring 4,4 millioner euro, det svarer til 33 millioner kroner, og er så høj, at der bliver talt om en rekordhandel mellem to skandinaviske klubber.

Dermed bliver en lang transferflirt endelig afsluttet.

Den så dagens lys i offentligheden, da B.T. 19. januar kunne afsløre, at FC København havde den 19-årige nigerianer allerøverst på ønskelisten.

Siden har FC København budt igen og igen, og søndag lykkedes det så for sportsdirektør i FC København, Peter Christiansen, at hive handlen hjem, da Akinkunmi Amoo fik lov at tage afsked med Hammarby.