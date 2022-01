FC København har allerede forstærket sin trup kraftigt i det her vindue, men musklerne er store i Parken, og klubben er klar til at gøre endnu mere brug af dem.

B.T. kunne allerede 19. januar afsløre, at Akinkunmi Amoo stod allerøverst på sportsdirektør Peter Christiansens ønskeliste i dette transfervindue, og siden er kampen for at få 'den nye Kamaldeen' til klubben blevet intensiveret.

Ifølge B.T.s oplysninger har FC København prøvet med flere bud på Hammarbys vidunderdreng fra Nigeria, og nu kan B.T. afsløre, at seneste bud på fire millioner euro, 30 millioner kroner, er afleveret til Hammarby.

Men der er endnu ikke en handel, fordi Hammarby ifølge B.T.s oplysninger vægter den kun 163 cm høje spiller endnu højere i pris.

B.T. fik for 10 dage siden spurgt Hammarbys sportschef, Jesper Jansson, om, hvad han ville sige til B.T.s oplysninger om, at Akinkunmi Amoo koster mere end de netop fire millioner euro, og dengang svarede han sådan:

»Hvis jeg havde arbejdet i en dansk klub, havde jeg uden problemer fået det dobbelte for ham. Det er forskellen på det danske og svenske marked. Når du ser salgspriserne på spillerne i flere af de danske klubber, er de højere end dem i Sverige,« sagde Hammarbys sportschef.

Det står han tydeligvis ved, for de 30 millioner kroner på bordet har ikke ført til en handel. B.T. kan dog forstå på kilder tæt på spilleren, at han selv gerne vil til FC København.

Superliga-klubben har i dette vindue hentet tre spillere i Paul Mukairu, Denis Vavro og Khouma Babacar.

Nu intensiveres kampen for at få ønskespilleren over dem alle, Akinkunmi Amoo.