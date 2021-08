Club Brugge gør nu et nyt forsøg på at hente FCK-stjernen Mohamed Daramy.



B.T. kan afsløre, at den belgiske storklub ikke vil tage til takke med den første afvisning på deres bud og nu har strikket et forbedret tilbud sammen til FC København, som de har bedt den danske klub svare på.

B.T. kender endnu ikke de helt eksakte tal i det nye bud, men kilder tæt på forløbet fortæller, at det som minimum indeholder en straksbetaling på 12 millioner euro, 90 millioner kroner – uden bonusser.

Dertil kommer nemlig en række bonusser, som Club Brugge også har drejet på i et nyt forsøg på at overbevise FC København om et salg.

Club Brugge vil have fingrene i Mohamed Daramy. Foto: Bo Amstrup Vis mere Club Brugge vil have fingrene i Mohamed Daramy. Foto: Bo Amstrup

Bestyrelsen og sportsdirektør i FC København, Peter Christiansen, står nu med det dilemma, om de skal trykke på ja-knappen og bryste sig af at lave klubbens største salg nogensinde, eller om der er større værdi i at beholde guldfuglen, som har udløb med klubben med udgangen af 2023.

Mohamed Daramy har lagt fra land i den nye sæson i et uset tempo, og siden Club Brugges første bud på ham har han leveret to meget iøjnefaldende præstationer mod Plovdiv i Conference League-kvalifikationen og AGF i Superligaen.

Det har kun været med til at øge interessen fra Club Brugge, der vil slå klubrekord, hvis det lykkes at købe Mohamed Daramy fri med det nye bud.

B.T.s kilder fortæller samtidig, at FC København nu overvejer, om Mohamed Daramy skal flyve væk fra reden nu, mens han performer på et niveau, han ikke tidligere har gjort i den hvide dragt, eller man skal tage den risiko, at han efter sæsonen kun har halvandet år tilbage af kontrakten, hvorfor klubben vil stå i en dårligere position forhandlingsposition og måske ikke kunne få et rekordbud som nu.

U21-landsholdsspilleren er selv åben for et skifte. Det kan du læse mere om her.