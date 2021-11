Man kan sagtens argumentere for, at alle spillerunder i Superligaen er lige vigtige.

Men jeg vil nu alligevel mene, at runderne op mod vinterpausen er de mest væsentlige. Fordi de betyder så meget for stemningen i klubberne i så lang tid.

For de hold, der slutter dårligt af i efteråret, er der nemlig lige netop ikke »kamp på næste søndag«, som man ellers altid siger. Underforstået: Vi får hurtigt en chance for at rette op på vores nederlag.

I første omgang retter mange af klubberne blikket frem mod den 22. spillerunde, som er den sidste i grundspillet. Hvis en klub som AGF skal nå med i top-seks, så venter der en meget afgørende kamp hjemme mod Silkeborg på fredag aften.

Efter en sejr bliver alle problemer til detaljer. Efter et nederlag bliver alle detaljer til problemer

Vinder AGF den kamp, vil de være lige i hælene på holdene i den bedste halvdel, og vil kunne overvintre med et intakt håb om at indfri klubbens første sæsonmål. Taber AGF, vil det være urealistisk at få indfriet sæsonmålet.

I toppen af rækken gælder det afstanden mellem FC Midtjylland og FC København. Set fra et københavnsk synspunkt må der helst ikke være mere end fem point mellem parterne inden pausen. I bunden af rækken skal Vejle og SønderjyskE også gerne have sendt nogle signaler om, at der er bedring på vej. Ellers bliver det en tung vinter.

For mange af holdenes vedkommende resterer der også et par definerende kampe i pokalturneringen og i de europæiske gruppespil. For en klub som OB vil det have enorm betydning at kunne overvintre som semifinalist i pokalturneringen. Med håbet intakt om en pokalfinale og måske endda en kvalifikation til europæisk fodbold i næste sæson. Og for Brøndby kan en europæisk succes være med til at definere efteråret som en succes trods den elendige start på sæsonen.

Hvorfor er det så vigtigt? Det er der flere årsager til. For det første er der stemningen i klubben, og her taler jeg ikke kun om humøret i spillernes omklædningsrum. Intet smitter så meget af i en fodboldklub som førsteholdets resultater.

Folk står ikke i kø for at skrive kontrakt med et bundhold, og da slet ikke et, der er redningsløst fortabt Morten Bruun

Det klogeste, der nogensinde er sagt om elitefodbold, er dette: Efter en sejr bliver alle problemer til detaljer. Efter et nederlag bliver alle detaljer til problemer. Med andre ord: De hold, der slutter af med tre point, kan nyde sejrens sødme i månedsvis. Det sidste indtryk har altid været vigtigt.

Stemninger er en ting. Men helt konkret er der mindst to områder, hvor en god eller dårlig afslutning på en efterårssæson er vigtig: Nytegning af sponsorater og indkøb af nye spillere.

Perioden mellem den sidste efterårskamp og den første forårskamp er den periode på året, hvor klubbernes salgsafdelinger har mest travlt. Her skal man ikke bruge ressourcer på at afvikle kampe og kan sætte alt ind på at tegne eller gentegne sponsorater.

På det tidspunkt har virksomhederne også fået overblik over næste års budget. I den periode er det vigtigt for klubberne at kunne komme rundt med det, der i vore dage kaldes for en god fortælling. Det har man, hvis man er sluttet godt af i efteråret. »Hej, jeg ringer fra Sønderjyske. Vi tabte de to sidste kampe i efteråret og har ti point op til den rigtige side af nedrykningsstregen. Desuden er vi ude af pokalturneringen.« Nej, vel?

De samme mekanismer gør sig gældende i forhold til nye spillere. Vi hører ofte bundklubber berette om, at de skal have styrket deres trup, når januarvinduet åbner. Det giver også god mening. Det er bare ikke så nemt, som det lyder. For hvem gider skifte til det, der ligner en sikker nedrykker?

Jeg husker tydeligt, hvor svært, det var at hente nye spillere til i vinterpausen, da jeg var træner i Sønderjyske for 15 år siden. Vi lå sidst med seks point op til nedrykningsstregen. Folk står ikke i kø for at skrive kontrakt med et bundhold, og da slet ikke et, der er redningsløst fortabt. Det lykkedes for eksempel hverken for Lyngby eller AC Horsens at hente reelle forstærkninger ind for et år siden.

Det er de samme mekanismer, der gør sig gældende i toppen af rækken. Her vil nye spillere skæve ganske meget til de internationale perspektiver. I hvert fald når det gælder dygtige udenlandske spillere. De vil føle sig mere tiltrukket af en klub i så lille en liga som den danske, hvis den pågældende klub kan tilbyde et europæisk eventyr. At spille i Europa Cup’en har altid haft stor tiltrækningskraft.

Hvis FCM kan tilbyde en plads i knockout-fasen i Europa League, vil klubben på den jyske hede blive noget mere attraktiv, end hvis den blot kan tilbyde en masse ligakampe med relativt lave tilskuertal.



Der er således mange gode grunde til, at Superliga-klubberne bør give den en ekstra skalle i de to sidste runder. Et par afsluttende sejre kan få omverdenen til at glemme mange af nederlagene. Mens to nederlag kan kaste en ærgerlig skygge over et ellers vellykket efterår.