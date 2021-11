Så gjorde han det igen.

Mikael Uhre scorede sit 11. sæsonmål i denne sæson, da Brøndby besejrede Randers med 1-0, og det bringer ham op på magiske 30 kasser i ligaen på halvanden sæson.

Med kun et år tilbage af kontrakten og et transfervindue, der åbner om lidt, kan Brøndby stå foran et stort slag, hvis topscoreren forsvinder, fordi de udefrakommende kræfter i økonomisk forstand er for store.

Træner Niels Frederiksen erkender risikoen og håber at beholde Uhre frem til afslutningen på sæsonen, men det er ikke noget, han har adresseret over for fodbolddirektør, Carsten V. Jensen, der har ansvaret for køb og salg og dermed Uhres fremtid på Brøndbys hold.

»Nej, det tror jeg ikke, at jeg behøver, for 'CV' er jo ikke dum. Han ved godt, at jeg synes, han er en dygtig spiller. Men vi har jo også en spiller, som har gjort det godt, og som har mod på måske at prøve noget andet, hvis det rigtige tilbud kommer. Det skal vi også kigge på. Vi skal også tro på, at vi kan erstatte vores spillere, når de har gjort det så godt, så de kan komme ud. Jeg håber, at han spiller sæsonen ud, men det ved vi ikke, om han gør,« siger Niels Frederiksen.

Brøndby-træneren har ikke nogen fornemmelse af, hvad det ender med, når man spørger ham til mavefornemmelsen og Uhre.

»Den siger mig ikke en skid. Jeg har ikke nogen mavefornemmelse for det. Jeg blander mig ikke i det, det er 'CV's butik, og jeg har en forventning om, at 'CV' informerer mig, hvis der sker noget, og det har han ikke gjort, så jeg tror ikke, der sker en skid,« forklarer Brøndby-træneren.

Men han vil gerne sætte en fed streg under, at Mikael Uhres betydning for Brøndby.

»Jamen, Uhre er en rigtig vigtig spiller for os. Han er vores topscorer og scorer rigtigt mange af vores mål. Når det er sagt, må vi se, hvordan det udvikler sig. Hvis han skal sælges videre, så er det det, han skal, og så må vi løse det. Jeg håber, han bliver, men det er ikke noget, jeg styrer alene.«

Angriberen fortalte i sidste uge, at han trods snarligt kontraktudløb ikke er i forhandlinger med Brøndby om en ny aftale, og han er ikke blevet klogere på sin fremtid siden.

»Jeg bruger kræfter på Brøndby, og vi har tre kampe endnu inden vinterpausen, hvor transfervinduet åbner, så jeg bruger kræfter på de her tre kampe i de kommende to uger. Jeg fokuserer bare på at spille kampe, og så lader jeg min agent om at håndtere alt det uden om. Det fungerer heldigvis ret godt,« siger Mikael Uhre.

Er der sket mere siden sidst?

»Ikke hvad jeg ved. Men jeg har også sagt, at jeg ikke vil bruge kræfter på det, før jeg går på ferie, så kan vi snakke om det der,« lyder det fra den enlige målscorer, der sikrede Brøndby sejr nummer seks i streg.

Med de tre point er Brøndby kravlet op på Superligaens tredjeplads, og Niels Frederiksen er da med på, at det kan ende med guld igen, hvis stimen bare ruller videre:

»Hvis det fortsætter sådan her, bliver vi mestre igen. Det vil jeg godt sige. For de andre skal nok sætte point til. Hvis vi vinder resten. Men det er jo nok ikke det mest sandsynlige. Det, jeg vil sige, er, at vi er tilfredse med det pointgennemsnit, vi har for efteråret, specielt set i lyset af den dårlige start, vi fik. Og så er vi tilfredse med, hvor vi ligger. Højt i tabellen og tæt på de allerøverste placeringer. Det er der, vi gerne vil være,« forklarer træneren og siger om Brøndby-fansenes håb om at genvinde mesterskabet.

»Alt kan jo ske, men det er slet ikke der, jeg er, og det er ikke de tanker, jeg har. Vi er kommet lidt fra baghjul og gjort det godt. Det prøver vi at fortsætte med at gøre.«

Den flotte resultatrække er også kommet lidt bag på Brøndby-træneren selv, for havde man spurgt ham, om han havde troet på 18 ud af 18 point for seks kampe siden, havde svaret været:

»Så havde jeg nok ikke tænkt, at det var det mest sandsynlige, men jeg har hele tiden, at vi forbedrede os og var på rette vej, så jeg var sikker på, at vi ville begynde at vinde nogle kampe på et tidspunkt. At vi så skulle vinde seks kampe i streg er måske lidt mere, end jeg havde forestillet mig. Det er vi jo glade og tilfredse med,« lyder det fra Niels Frederiksen, som kan give Mikael Uhre en stor del af æren for pointene.

En topscorer, der utvivlsomt vil være rift om denne vinter.