De danske mestre, Brøndby, viser storform her i november og tager sejr nummer seks i samme antal kampe i streg!

Søndag eftermiddag blev topkampen mod Randers vundet med 1-0.

Niels Frederiksens tropper skabte målet efter 27 minutters spil, da Marko Divkovic hakkede bolden på stolpen, og topscorer Mikael Uhre tog sig af returen og bankede den ind.

Randers bed ikke så godt fra sig bortset fra slutningen af kampen og et hjørnespark, som Erik Marxen headede på overliggeren, og da Brøndby heller ikke skabte det store, gik de tre point til hjemmeholdet.

Desværre for Brøndby går Superligaen nu på juleferie.

Sådan giver B.T. karakterer 0 - Du betaler fansenes billetter

1 - Du skulle ikke have været på banen

2 - Du skal undgå spejlet i omklædningen

3 - Den har du selv glemt om en uge

4 - Godt gået, gamle!

5 - Fansene synger dit navn på vej hjem

6 - Wow! Du skal bades i champagne

Lad os bare sige det ærligt, det var ikke en kamp fyldt med højdepunkter, og derfor skal der heller ikke nogen overdrevet præstation til for at få denne titel. Men Mikael Uhre gjorde igen - for 11. gang i Superliga-sæsonen - hvad han er bedst til og smækkede bolden i kassen på smuk vis. Topscoreren i rækken laver den bedst mulige reklame for sig selv, og hvis det her egentlig var den sidste kamp i Superligaen for den eftertragtede angriber med kun et år tilbage af kontrakten, sagde han farvel som en konge.

Karakter: 4

Én mand lavede i dag en fejl, der blev helt afgørende for resultatet, og det var nordmanden Lasse Berg Johnsen, der slet ikke havde set Morten Frendrup komme bagfra og snuppe bolden fra ham, så Marko Divkovic kunne løbe ned og skabe Uhres mål. Det var bare ikke Randers-spillerens dag, og udskiftningen af ham efter en times spil var helt på sin plads.

Karakter: 2

Brøndby 3-5-2

Mads Hermansen 4

Henrik Heggheim 4

Andreas Maxsø 4

Sigurd Rosted 3

Kevin Mensah 3

Anis Ben Slimane (ud: 63.) 2

Josip Radosevic (ud: 84.) 3

Morten Frendrup 4

Blas Riveros 3

Marko Divkovic (ud: 63.) 4

Mikael Uhre (ud: 89.) 4

---

Mathias Greve (ind: 63.) 3

Simon Hedlund (ind: 63.) 2

Christian Cappis (ind: 84.) UB

Andrija Pavlovic (ind: 89.) UB

Randers 3-5-2

Patrik Carlgren 3

Simon Piesinger 3

Erik Marxen (ud: 58.) 2

Jesper Lauridsen 2

Mikkel Kallesøe 2

Simon Tibbling (ud: 63) 3

Vincent Onovo (ud: 63.) 2

Lasse Berg Johnsen (ud: 63.) 2

Oliver Bundgaard 3

Tosin Kehinde 4

Stephen Odey (ud: 87.) 2

---

Alhaji Kamara (ind: 58.) 3

Frederik Lauenborg (ind: 63.) 3

Vito Hammershøy-Mistrati (ind: 63.) 3

Jakob Ankersen (ind: 63.) 3

Marvin Egjo (ind: 87.) UB

Mads Hermansens magiske redning helt i sidste sekund af denne kamp fortjener den allerstørste ros. Tosin Kehinde havde alle muligheder for at udligne, men den unge Brøndby-målmand var en stopklods, der fortjent blev hyldet efter slutfløjt.

Simon Tibbling har det med at gå skævt af autoriteter i Brøndby. Da han var spiller i klubben, fik han et meget omdiskuteret dask i nakken af sin træner Alexander Zorniger, mens han i dag på samme sted oplevede noget, der var en del sjovere, da han stødte sammen med dommer Mikkel Redder. Efterfølgende skubbede manden med fløjten ham væk. Det tog svenskeren meget pænt.

De to hold bytter plads i tabellen, og medmindre AaB slår FC København i søndagens sidste kamp, overvintrer Brøndby på en helt klart godkendt tredjeplads i Superligaen. Pludselig er den skrækkelige start på sæsonen noget, der hører en anden tid til. For Randers er efteråret trods nederlaget også med tommelfingeren op, da top seks synes så godt som sikret.