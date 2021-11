Det er stort for mange små drenge at få en trøje eller andet udstyr fra fodboldspillerne, når de er på stadion.

I de seneste år er det i hvert fald blevet mere og mere populært at tage skilte som 'må jeg få din trøje' med, selv om det er tvivlsomt, hvor meget det virker.

Og så er der denne lille dreng, som historien her handler om.

Til Liverpools kamp mod Porto onsdag i Champions League tog knægten sagen i egen hånd, og han løb på banen på Anfield og greb, hvad han ville have - en bold. Som en ægte tyveknægt.

Det opdagede en stadionvagt, som satte efter drengen, men den lille fyr var både hurtig og snu.

Og så fik han hjælp fra tilskuerpladserne.

Drengen løb fra vagten, som gjorde, hvad han kunne, men halsede efter, og da han nåede frem til banden ved sidelinjen, kastede den lille fyr bolden ud til den nærmeste voksen, hoppede selv over og flygtede over alle bjerge - selvfølgelig med bolden under armen.

Herfra var kampen i kampen forbi, og alle på stadion elskede det. Bortset fra vagten naturligvis.

Siden er seancen blevet et kæmpe viralt hit.

Se det selv her: