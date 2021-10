»Fat det nu.«

Det var den kontante besked fra Brøndbys sportschef, Carsten V. Jensen – også kendt som CV, under et interview med Discovery+.

Her stillede Brøndby-bossen og cheftræner Niels Frederiksen op til interview om mestrenes dårlige sæsonstart, og førstnævnte var hårdtslående i sin retorik omkring Brøndbys målsætninger.

For han er godt og grundigt træt af at forklare det samme igen og igen. Du kan se interviewet i toppen af artiklen.

Hvad synes du om Brøndbys sæsonstart?

»Jeg vil gerne have lov til at kommentere på det her endnu en gang. For det kan godt være, at du er langsomt opfattende, eller at I er. Sådan må det jo forholde sig, for I stiller det samme spørgsmål hele tiden,« sagde Carsten V. Jensen.

I skrivende stund ligger Brøndby nummer otte i Superligaen efter 11 kampe med 12 point på kontoen.

Hidtil er det kun blevet til to sejre, mens man har spillet seks uafgjorte og tabt tre kampe.

»Vi siger, at vi ser os selv som en del af top-3-fighten i dansk fodbold – vi ser os selv som en top-3-klub. Det handler om setup, det handler om infrastruktur, det handler om vores fanbase,« fastslog Carsten V. Jensen.

»Det er da også en målsætning, men vi kan jo ikke ligge der for evigt.«

Og det var så her, Brøndby-sportschefen sendte den kontante besked afsted til Kasper Marker, der lavede interviewet.

»Fat det nu. Vi kan jo ikke ligge nummer tre. Det er jo et spil, hvor der er udfald.«

Næste gang, Brøndby skal i aktion, er søndag. Her møder man Vejle på hjemmebane klokken 16.

Husk, at du kan følge kampen i B.T.s liveblog på bt.dk.