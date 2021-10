Tilsvininger, dødstrusler og personlig hetz.

For flere atleter er det hverdagskost, når de logger på de sociale medier og læser de mange hadefulde kommentarer, som ofte er rettet mod dem.

Og den hårde tone påvirker flere af dem i så høj grad, at de bukker under for presset. En udvikling, som skal stoppes nu, hvis det står til den tidligere badmintonstjerne Camilla Martin.

»Hvis atleterne laver en fejl, så er de til grin eller bliver svinet til på de sociale medier med det samme. Det hører simpelthen ingen steder hjemme,« siger den 47-årige TV 2 Sport-vært til B.T. og tilføjer:

Sådan noget er jo ikke kritik. Det er bare lort, og den tone skal vi ikke finde os i Camilla Martin

»Det går jo fuldstændig amok med grimme kommentarer og den hårde tone derinde. Vi skal altså huske, der sidder følsomme og sårbare mennesker bag de atleter.«

I rollen som tv-vært har hun i lang tid været vant til, at hun hver eneste uge selv får tilsendt personlige kommentarer, som hun selv betegner som 'skraldespanden' på de sociale medier.

»Jeg er blevet kaldt alverdens ting og sager. Efter mange år er jeg efterhånden blevet hærdet, og jeg kan godt sidde og sige, det ikke påvirker mig, men når folk skriver 'dit fede dyr', 'jeg ved, hvor du bor', eller 'din mor er grim', så gør det jo ondt at læse,« forklarer hun og fortsætter:

»Sådan noget er jo ikke engang kritik. Det er bare lort, og den tone skal vi ikke finde os i.«

Den populære tv-vært oplever, at en del af de atleter, som hun taler med, ikke er i stand til at håndtere de hårde angreb, som er rettet mod dem på eksempelvis Facebook, Twitter og Instagram. Og derfor er det en tendens, der skal stoppes lige nu:

»Det er vigtigt, at vi får sat ord på det, for de her kommentarer ødelægger folk. Atleter er jo ikke skruet anderledes sammen end andre mennesker, og de ved jo som de første, hvis de ikke har præsteret godt nok. Det behøver de ikke en skraldespand ude på de sociale medier til at fortælle dem.«

Camilla Martin understreger dog flere gange, at opråbet ikke handler om, at man ikke må kritisere, når noget ikke er godt nok.

For det skal der også være plads til. Det skal bare foregå i en ordentlig tone.

Tonen, tonen, tonen. Kom nu lidt, vi kan fandme godt gøre det bedre! Også når vi har tabt, er frustreret, hidsige, rasende eller andet — Camilla Martin (@CamillaMartin99) March 15, 2021

»Det handler ikke om, at vi ikke må give udtryk for vores holdninger, men det går ikke, at vi bliver personlige og perfide. Man skal simpelthen bare opføre sig ordentligt,« lyder det.

Men for at komme dertil, hvor den gode opførsel på de sociale medier fylder mere, end det har gjort de senere år, skal der findes en løsning på problemet.

En løsning, som Camilla Martin dog ikke selv har, men det ville hun ønske, hun havde:

»Det er vanvittigt svært, det her, for selv om vi ser masser af reklamer og kampagner for at undgå de ondskabsfulde kommentarer, så sker det, der ikke må ske, alligevel. Det gør mig ondt at sige, men på en eller anden måde bliver atleterne nok nødt til at finde sig i det, som det ser ud nu.«

Hun har dog et bud på, hvor det første spadestik skal tages, hvis man skal gøre sig forhåbninger om at komme problemet til livs.

»Facebook, Twitter, Instagram og de andre sociale medier skal være bedre til at monitorere deres platforme for de her kommentarer. Det kan vel også kun være i deres interesse at se en bedre tone end det, vi ser nu,« afslutter hun.