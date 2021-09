FCK-truppen har været hårdt ramt de seneste dage.

Ikke på fysikken, men derimod mentalt efter den pokalfadæse, som hele klubben røg ind i onsdag imod Nykøbing, hvor FC København tabte med hele 0-3.

Og derfor har der også hængt mørke skyer over klubbens træningsanlæg lige siden, mens der blev talt med alvorsord på holdet.

Det afslører Nicolai Boilesen efter søndagens kamp mod FC Nordsjælland:

Foto: Claus Bech Vis mere Foto: Claus Bech

»Vi tog nogle meget ærlige snakke om, at der er nogle ting, vi kan gå med til, og at alle taber fodboldkampe, men der er måder at tabe dem på, og det, der skete onsdag, skal og vil vi ikke acceptere.«

FCK-stjernen fortæller videre, at der er blevet gravet dybt internt i spillertruppen de seneste dage:

»Trænerne var også en del af samtalerne, men vi havde snakke på træningsbanen kun os spillere imellem. Det var nogle ærlige samtaler, hvor vi fik ting på bordet og kiggede hinanden i øjnene.«

Mens de mange snakke på træningsanlægget fyldte en stor del, har presset fra omverdenen ligeledes påvirket spillerne, forklarer Nicolai Boilesen:

»Jeg har læst omkring 47 artikler om det, der skete i onsdags, og det er helt fair, men der var også mange positive artikler, da vi ikke havde tabt en kamp indtil for en uge siden. Det hele bliver meget hurtigt sort/hvidt, men sådan er det.«

Samtalerne var nødvendige efter det pokalchok, der ikke lige frem bliver glemt foreløbig, erkender han.

»Det har været forfærdeligt og ikke godt nok. Kampen i onsdags var en mental skandale, men på trods af to hak i tuden kommer vi tilbage i dag (søndag, red.) og viser det niveau, vi har,« lyder det fra FCK-stjernen, der kunne se sit hold nærmest udradere FC Nordsjælland søndag eftermiddag:

»Jeg er meget tilfreds med den måde, vi slår tilbage på efter fire forfærdelige dage. Vi har selv snakket om et momentum, og det fik vi lidt af igen i dag.«

FC København vandt søndag med 5-1 i udekampen mod FC Nordsjælland.

I videoen øverst i artiklen kan du se højdepunkter fra opgøret.