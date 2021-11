FC Midtjylland tabte søndag med 1-2 til Brøndby i en kamp, hvor topholdet igen havde skiftet ud på målmandsposten.

Jonas Lössl havde til kampen generobret pladsen foran islandske Elias Olafsson, og det forklarede træner Bo Henriksen sådan:

»Jeg skiftede, fordi jeg følte, at Lössl har været den bedste i den sidste uge. Det er det samme som med så mange andre spillere. Hvis der er nogen, der er den bedste højre eller venstre back, så skal de også have cadeau for de præstationer. Olafsson har ikke spillet sig af, men Lössl har spillet sig på. Jeg synes, det er fedt, at der er noget konkurrence.«

Men Jonas Lössl slap ikke så heldigt fra kampen. Mikael Uhres mål til 1-1 kom fra en skarp vinkel og røg igennem målmandens ben.

»Sådan er fodbold, og vi gør alle sammen, hvad vi kan,« siger Bo Henriksen om det mål og tilføjer:

»I sidste ende er det mit ansvar, og der er ikke nogen, der skal kastes ind under bussen. Det er bedre, at jeg bliver det. Jeg kan også bedre klare det med den korpus, jeg har, end så mange andre,« lyder det fra FCM-træneren, der ikke vil ud med, om nederlaget kan betyde en ny målmandsrotation til næste kamp:

»Det står jeg ikke og snakker med jer om. Vi ser på tingene, og så må vi se, hvordan det ser ud på torsdag,« forklarer Bo Henriksen og siger om kampen:

»Vi må erkende, at vi ikke var dygtige nok i dag, og Brøndby scorer på de to chancer, de har. Det er dygtigt,« siger han og fortsætter:

»Vi starter rigtig fint og gør alle de ting, vi gerne vil, men så bliver det passivt, efter vi scorer. Det er udslagsgivende, for resten af halvlegen er på Brøndbys præmisser, og det er fortjent, at de fører ved pausen. I anden halvleg mangler vi så energi, ligesom vi gjorde på Brøndby Stadion. Det er stort set samme billede,« bemærker Bo Henriksen, der ikke var imponeret af sit holds anden halvleg:

»Det virker, som om vi kunne spille fra nu af til næsten juleaften, uden at vi kunne skabe nogle rigtigt store chancer i anden halvleg. I overtiden får vi en stor chance til (Jens-Lys, red.) Cajuste, men ellers skaber vi jo stort set ingen ting, og det er det, der frustrerer og irriterer. Vi skal kigge indad, for der mangler den sidste tro og kvalitet.«

»Vi har styr på anden halvleg, men vi har så meget styr på det, og vi gør den så lukket, at hele stadion er ved at falde i søvn, fordi vi ikke er i nærheden at skabe en chance. Det skal vi gøre bedre,« understreger Bo Henriksen, der har konstateret en tendens i FC Midtjylland:

»Det er tredje gang efter en landskampspause, at vi ikke gør det godt, og jeg skal gøre noget andet i pauserne i hvert fald. Det virker, som om det er nogle af de ting, vi skal kigge lidt på. Ellers har vi været fremragende. Men jeg er overhovedet ikke bekymret. Jeg har så dygtige spillere, og så vidt jeg ved, så fører vi stadig Superligaen,« siger Bo Henriksen tørt.