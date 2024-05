Brøndby kunne ikke have tænkt sig til et større mareridt, end da guldet smuldrede i fingrene på dem i en dramatisk og højanspændt kamp mod AGF.

Kort efter slutfløjt opstod der kaos og voldsomme tilstande omkring spillertunnelen, da Brøndbys reservekeeper kogte over.

Det skete kort efter, at AGF-træner Uwe Rösler råbte »yeees! yeees!« foran de slukørede Brøndby-spillere ifølge B.T.s reporter på stedet. Tv-billeder viser også træneren hovere op mod fans på vej ind i spillertunnelen.

Men tyskeren gjorde intet forkert, mener han selv. Du kan se hændelsen i toppen af artiklen.

»Jeg gav hånd til spillere, trænerstab. Jeg ved ikke hvad der skete, da jeg gik ud. Vi har følelser, vi var i samme situation for fire uger siden (da de tabte pokalfinalen mod Silkeborg, red.). Vi ved, hvordan det er at tabe så afgørende en kamp, hvor der står metaller på spil. Jeg ville ikke gøre harm. Jeg gav hånd, udviste sportsmanship, men i fodbold må vi også godt have følelser,« lød det fra Uwe Rösler og afviste, at det var mangel på respekt.

»Jeg gjorde det ikke til Brøndby-fansene. Jeg sagde 'YES,' det må være tilladt at udvise følelser efter en fodboldkamp. Jeg forstår, at det er en hård situation følelsesmæssigt for Brøndby, men jeg er ansat af AGF, og jeg har et stort ansvar over for vores fans.«

AGF-direktør Jacob Nielsen valgte ellers at undskylde på vegne af sin træner efter det dramatiske opgør. Han beklagede, kaldte det »upassende« og afslørede, at han havde haft en snak med Rösler om det.

Men den lod ikke til at have ændret særlig meget på trænerens holdning, der også nægtede at forklare situationen til den fremmødte presse.

Du råbte 'YES' meget højt med armene oppe. Var det en besked til Brøndby-fansene?

»Nej. Hvordan du fortolker det, er op til dig.«

Da han blev spurgt til, hvorvidt han fortrød situationen, lød svaret:

»Nu har I stillet mig fem spørgsmål, og jeg har svaret på alt.«

