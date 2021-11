Superliga-klubben AGF er i sorg over en klublegendes død.

Der er tale om klubbens forhenværende trænerassistent og målmandstræner gennem 24 år Maciej 'Maciek' Wasyniuk, som er gået bort i en alder af 68 år.

Det skriver AGF på sin hjemmeside, hvor klubbens målmandstræner med de polske rødder bliver hyldet.

»'Maciek' stod på sidelinjen for AGF i omkring 900 kampe, og deltog i mere end 5000 træningspas, hvilket er flere end nogen andre (...) Det gode humør var et af hans kendetegn, og han var med sine mange morsomme bemærkninger og kælenavne til spillere og andre omkring holdet, med til at skabe en god stemning i superligatruppen,« lyder det fra AGF.

Wasyniuk kom til AGF i 1992, hvor han blev ansat som assisterende træner på førsteholdet, ansvarlig for klubbens andethold og fast målmandstræner.

Frem til 2016 var han målmandstræner for AGF-legender i buret som Troels Rasmussen, Lars Windfeld, Erik Boye og Steffen Rasmussen.

Superliga-klubben oplyser, at holdet i forbindelse med fredagens kamp mod Silkeborg vil mindes Wasyniuk med et øjebliks stilhed inden kickoff, ligesom klubbens spillere vil bære sorte armbind.

Da 'Maciek' stoppede i AGF blev han ansat i 1. divisionsklubben FC Fredericia som målmandstræner. Han efterlader sig sin kone, to børn og børnebørn.