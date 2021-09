For anden kamp i træk fik AGF tre point, da de slog Silkeborg IF med 2-0 på Jysk Park.

For anden gang i træk lukkede holdet heller ikke mål ind, og det begynder at ligne noget, mener målscoreren til 1-0 Yann Bisseck.

»Vi var uheldige i starten af denne sæson, men jeg mener godt, at man kan kalde det her et vendepunkt. Det her var det rigtige AGF, og alle kunne se i dag, at vi er et godt hold,« sagde han til pressen efter mandagens opgør.

Han havde kun roser tilovers for sine holdkammerater efter kampen.

»Det er jo rart som forsvarsspiller at holde nullet, og i dag gjorde alle deres arbejde til perfektion. Fra Paddy (Patrick Mortensen red.) til os nede bagved. Vi var meget kompakt og godt forberedt. Det overrasker mig ikke, at vi spiller så god en kamp.«

Bisseck bragte som sagt AGF foran med 1-0 efter 70 minutter på et hjørnespark fra Eric Kahl.

Udefra set kunne det godt ligne, at det var et indøvet hjørnespark, men det var slet ikke tilfældet.

»Eric ramte den egentlig lidt dårligt. Hjørnesparket var lidt lavt, men vi var klar, og det var Silkeborg ikke. Vi var sultne efter at score, og det kunne man se i den situation.«

Udebaneafsnittet med AGF-fans var udsolgt til kampens opgør, og over 1200 havde taget turen til Silkeborg.

»Jeg vil gerne sige tak til vores fans. De første kampe har været hårde, men de har været der for os. Vi prøver at gøre dem glade og med tre point i dag, håber jeg, at vi har gjort det.«