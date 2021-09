AGF hev mandag aften deres anden sejr i streg, da holdet vandt 2-0 over Silkeborg på Jysk Park.

De to mål faldt i anden halvleg efter to hjørnespark.

1-0 scoringen kom efter et hjørnespark fra Eric Kahl, som Yann Bisseck kom først på, og via stolpen passerede bolden Nicolai Larsen i Silkeborgs mål. Det blev også 2-0, da bolden faldt ned i fødderne på Mikael Anderson efter et nyt hjørnespark kort tid efter, og så kunne han score for anden kamp i træk.

Det kunne også have været forsvarsmakkeren Yann Bisseck, men Sebastian Hausner spillede sig virkelig op fra kampen mod Vejle. Han var alle steder, når Silkeborg nærmede sig AGF-målet. Pasningspillet var meget bedre, og i duellerne var han simpelthen sublim mandag aften. En optræden han kan være meget tilfreds med. Bravo.

Karakter: 5





Det var ikke meget, der lykkedes for Bundu. Driblingerne, afleveringerne, timingen. Det hele var lidt ved siden af i dag. Derfor er karakteren også helt i bund (u). Til at toppe hele Bundus aften på Jysk Park lignede det også, at han måtte gå ud med en skade efter 56 minutter. Silkeborgs Anders Klynge kunne også være løbet med titlen.

Karakter: 1

Silkeborg IF (4-5-1)

Nicolai Larsen 3

Rasmus Carstensen 3

Tobias Salquist 3

André Calisir 4

Gustav Dahl 3

Stefan Thordarson 4

Mark Brink 2

Andreas Oggesen 4

Anders Klynge 1

Nicolai Vallys 3

Nicklas Helenius 2

Snit: 2,9

Indskiftere:

Sebastian Jørgensen 2

Robert Gojani 2

Søren Tengstedt UB

AGF (4-3-3)

Jesper Hansen 3

Oliver Lund 4

Sebastian Hausner 5

Yann Bisseck 5

Eric Kahl 3

Nicolai Poulsen 3

Albert Grønbæk 3

Mikael Anderson 4

Mustapha Bundu 1

Jon Thorsteinsson 3

Patrick Mortensen 2

Snit: 3,27

Indskiftere:

Frederik Brandhof 3

Patrick Olsen UB

Dawid Kurminowski UB

---

Jon Thorsteinsson tog bolden flot med og satte en mand, hvorefter han prøvede at filme sig til et straffespark. Det må give aftenens detalje i en detalje fattig kamp. Det er ikke første gang, vi har set det fra Thorsteinsson, og det giver bare noget intensitet og larm på lægterne.

Den kan kun gå til Silkeborgs cheftræner Kent Nielsen og hans shorts. Han var stensikkert den eneste, der var iført shorts, udover spillerne, den her mandag aften. Det virker fuldstændig vanvittigt at være klædt i shorts, når du skal sidde på en bænk i 90 minutter i 11 graders varme. Det helt store spørgsmål er, hvor koldt det skal være før, at Kent Nielsen er klædt i lange bukser? Han var iskold. Respekt herfra.

Hvad er Patrick Olsens fremtid på det her AGF-hold? Da Bundu skulle skiftes ud, blev Frederik Brandhof valgt frem for Patrick Olsen. Det er bemærkelsesværdigt, at det er anden kamp i træk, at Olsen bliver bænket, når David Nielsen har alle midtbanefolk til rådighed. Jeg ville begynde at være bekymret for spilletid, hvis jeg var Patrick Olsen.