Der udbrød panikagtige tilstande ved udgangen til udebaneafsnittet på Brøndby Stadion efter det gigantiske Superliga-drama søndag aften.

Flere AGF-tilhængere forklarer, at de – mens de var i færd med at forlade stadion – umotiveret blev angrebet af fyrværkeri.

AGF-fanen Sebastian Risbøl Jacobsen var på vej ud af stadion, hvor han sammen med de resterende Aarhus-tilhængere var blevet tilbageholdt i 30 minutter, da der opstod tumult.

»Vi blev sluset ud i flere etaper, og da jeg er på vej ud, løber folk i panik imod mig. Pludselig flyver der tændte romerlys ind over folk, og jeg er tæt på at få et i hovedet. Der er masser af børn på tribunen, og det er så uhyggeligt. De lukker så af igen og sender os tilbage på tribunen, hvor vi er nu.«

Sebastian Risbøl Jacobsen er chokeret over episoden, som han kalder 'det værste, jeg nogensinde har oplevet.'

Det lykkedes politiet at holde gerningsmændene til fyrværkeriangrebet tilbage ved at affyre tåregas, og imens blev AGF-fansene ført tilbage på stadion af sikkerhedsmæssige årsager.

»Jeg har før været til kampe, hvor vi er blevet holdt tilbage, men det her var seriøst uhyggeligt. Det føltes som et angreb. Der var panikstemning,« siger Sebastian Risbøl Jacobsen og fortsætter:

»Vi vidste godt, hvad der var på spil. At det kunne være en højrisiko-kamp. Men derfra og at man så kaster romerlys mod børn. Det er for vanvittigt. Vi er ikke hardcore fans. Det er almindelige børnefamilier, der er her. Jeg er her med min far.«

B.T. har modtaget følgende kommentar fra Københavns Vestegns Politi.

'Efter fodboldkampen forsøgte en gruppe hooligans at komme i karambolage med en gruppe af udebanefans og kastede med forskellige kasteskyts,' lyder det.

'Det blev i første omgang stoppet af politiet, som gjorde brug tåregas og politihunde – men da politiaktionen fortsat er i gang, så kan vi ikke give yderligere info lige nu.'

Nogle timer efter opgøret udsendte Københavns Vestegns Politi en pressemeddelelse.

Det samme var tilfældet mandag formiddag.

AGF vandt det dramatiske opgør med 3-2, og dermed missede Brøndby det danske mesterskab, som i stedet gik til FC Midtjylland.