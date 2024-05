Søndag aften kunne Københavns Vestegns Politi fortælle om tre anholdelser efter kampen mellem Brøndby og AGF.

Men mandag morgen satte en ny pressemeddelelse tal på 27 sager om vold og forsøg på vold mod politifolk efter kampen.

Der efterforskes endvidere en række voldssager mod andre fodboldfans.

»Vi har forståelse for, at mange fodboldfans havde følelserne uden på tøjet i går i forbindelse med afgørelsen af det danske mesterskab – men at angribe fredelige fans og begå vold mod politifolk er helt uacceptabelt,« siger politiinspektør Tenna Wilbert.

I kølvandet på opgøret måtte en række af gæsternes fans, da de ikke kunne forlade stadion af hensyn til deres sikkerhed.

'Efter kampen blev AGF’s fans, som annonceret, tilbageholdt på Brøndby Stadion i en kortere periode. Da de med bus skulle forlade stadionet cirka en halv time efter kampen, blev de angrebet af uromagere, og de måtte søge tilbage til Brøndby Stadion for ly,' skriver Københavns Vestegns Politi.

'Først efter flere timer var det muligt for dem at forlade området.'

B.T. havde søndag aften kontakt med en fan, der blev tilbageholdt på stadion grundet tumulten, som han kaldte for 'det værste, jeg nogensinde har oplevet.'

AGFs spillere var også forhindret i at forlade stadion gennem længere tid på grund af urolighederne. De endte med at låne en bus af Brøndby, så de kunne snige sig væk fra stadion.