Det er allerede over et år siden, at han blev fyret, men navnet fylder stadig en del i FC København.

For Ståle Solbakkens afsked med den danske hovedstadsklub ramte nemlig adskillige FCK-fans og det meste af Fodbolddanmark som et gigantisk chok.

Og derfor har det da også taget tid for klubben på Østerbro at komme videre. Men ledelsen i FCK gør dog et ihærdigt forsøg på det, mener den norske landsholdstræner.

»Jeg føler, at mit navn på en måde er streget ud. Og det er helt fair. De skal jo bygge deres eget projekt,« siger 53-årige Ståle Solbakken i et interview med Discovery.

Det nye projekt har dog i første omgang budt på europæisk fodbold på en lavere hylde, end klubben ellers har været vant til, da den i år står på Conference League i Parken.

Og netop det tilbageskridt kommenterer den tidligere FCK-manager da også på i interviewet.

»De skal huske på, at de kom til noget, som de skal bygge videre på og ikke burde frygte så meget,« siger han, inden han tilføjer, at han dog ikke har nogen anke ved den retning, som klubben har taget de seneste 12 måneder:

»Jeg har ikke noget præstige omkring, at de går en anden vej. Tværtimod. Der må jo være en grund til, at jeg ikke er der mere.«

På trods af fyringen i oktober sidste år, blev det dog ikke til et mesterskab i den forgangne sæson for københavnerne, men Ståle Solbakken tror dog stadig på, at klubben meget snart finder tilbage i mesterskabsformen.

»Jeg har stor tro på, at FCK kommer tilbage og bliver ved med at vinde mesterskaber,« lyder det.

Den norske fodboldtræner blev fyret 10. oktober sidste år. Efterfølgende overtog Hjalte Bo Nørregaard som midlertidig cheftræner.

Efter nogle uger fandt FCK dog den permanente løsning i form af Jess Thorup, som blev hentet i belgiske Genk.

Ståle Solbakken blev efter nogle måneder uden job ansat som træner for det norske landshold.

Her kæmper han lige nu for at kvalificere Norge til VM i Qatar og dermed den første slutrunde siden 2000.