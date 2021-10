Det er sjældent, at fodboldspillere sætter en udløbsdato på karrieren, før de er fyldt 30 år.

Men det er ikke desto mindre det, som den brasilianske superstjerne Neymar er tæt på at gøre i en ny dokumentar fra mediet DAZN.

Her fortæller Paris Saint-Germain-angriberen nemlig, at det snart kan være slut med professionel fodbold.

»Jeg ved ikke, om jeg har den mentale styrke til at fortsætte som fodboldspiller,« lyder det fra den 29-årige verdensstjerne i dokumentaren.

Foto: LUISA GONZALEZ

Her sætter Neymar ligeledes ord på, at det især er landsholdet, der meget snart kan være et overstået kapitel.

For efter VM-slutrunden i Qatar næste år, kan brasilianske fodboldfans muligvis godt begynde at indstille sig på et landshold uden deres helt store helt.

»Jeg vil gøre alt, hvad jeg kan, for at være klar, og jeg vil gøre alt for at vinde med mit land, for at realisere min største drøm, som jeg har haft, siden jeg var lille. Jeg håber, jeg kan gøre det. Men jeg tror, det bliver mit sidste VM,« siger Neymar.

Angriberen er den næstmest scorende spiller for Brasilien nogensinde. Kun legendariske Pelé har lavet flere mål.

69 scoringer er det blevet til i 114 landskampe for Neymar, der fik sin debut for landsholdet i 2010.

Brasilien er godt på vej mod at indløse en billet til VM næste år. Med otte kampe tilbage i kvalifikationen fører brasilianerne den sydamerikanske gruppe efter ni sejre i 10 kampe.