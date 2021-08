Det kom som en gigantisk overraskelse for mange, da Bo Henriksen i foråret blev præsenteret som ny cheftræner i FC Midtjylland.

Trods hans flotte resultater i spidsen for Horsens var der flere iagttagere, der bestemt ikke mente, han var den oplagte arvtager for Brian Priske.

Og på de sociale medier blev der ligefrem grint af midtjydernes valg.

»Folk tror jo, jeg er et mediestunt. Og de må gerne skrive, at jeg er langhåret, eller at jeg er dårlig til det ene og det andet. For jeg er bare autentisk, og det kan jeg ikke gøre for,« siger Bo Henriksen til B.T.

Den 46-årige FCM-træner har et udtryk som ingen anden træner i Superligaen, og den velkendte råben og jubel på sidelinjen har efterhånden gjort ham til en karakter i dansk fodbold.

Noget, der ifølge hovedpersonen selv aldrig vil blive ændret på.

»Jeg bliver aldrig noget andet eller en kopi, for det kan jeg ikke. Så bliver jeg heller ikke troværdig, og hvis jeg ikke er troværdig, så er jeg ligegyldig,« siger han, inden han tilføjer, at hans personlighed ikke siger ret meget om, hvad han kan som træner:

»Der er mange, der er klasser bedre end mig til en hel del ting, og det har jeg været ærlig omkring fra starten. Men i sidste ende er det vigtigste for mig, at jeg er den bedste til at være den, jeg er.«

Hvordan påvirkede kritikken dig i den periode?

»Det påvirkede mig ikke, for det er jo fair nok, at folk har deres meninger og holdninger. Det har de altid haft om mig, og derfor må de jo synes, det er sjovt at snakke om mig. Det er kun godt, at folk gider at bruge tid på det. Jo flere der gider at skrive om mig, jo smukkere er det, men jeg bruger ikke energi på det.«

Det må da være svært at lukke helt ude?

»Jeg er jo heller ikke blind, for jeg kan godt se, at folk synes, jeg er kontroversiel i forhold til at stå og råbe på sidelinjen, og når jeg jubler, men det er jo sådan, jeg er. Hvis jeg dropper det, fordi folk ikke synes om det, så går jeg på kompromis med mig selv, og så havner jeg et sted, jeg ikke ønsker at være.«

Men hvordan har du det med, at folk opfatter dig på den måde?

»Det er jo ikke noget, jeg gør med vilje eller for at skille mig ud. Folk mener åbenbart, at jeg er et menneske, der deler vandene. Jeg synes nu selv, jeg er sød og rar, men jeg stikker tilsyneladende lidt ud.«

»Og det er helt fint, hvis jeg vækker nogle følelser i folk, for det er også det, fodbold handler om. Men i bund og grund er jeg jo fuldstændig ligeglad med folks mening, for jeg vil bare vinde – for enhver pris.«

Jobbet i FC Midtjylland er markant større, end hvad han ellers har været vant til i karrieren.

Men med et større job kommer der også en øget opmærksomhed og et større pres udefra.

Noget, der dog blot preller af på den tidligere Horsens- og Brønshøj-træner.

»Det har aldrig været et problem for mig, hvordan folk ser på mig eller synes, jeg skal være som person eller træner. Men jeg kan godt mærke, at presset og opmærksomheden fra offentligheden er større her. De største pres kommer dog fra mig selv, og det vil det altid gøre,« forklarer Bo Henriksen.

Tiden på heden startede dog turbulent for FCM-træneren, der røg ind i et overraskende nederlag til OB i Superliga-premieren.

Og derfor blev presset og opmærksomheden fra omverdenen forvandlet til kritik, der på ny satte gang i diskussionen om, hvorvidt han var den rette træner for midtjyderne.

En kritik, der dog hurtigt blev vendt på hovedet.

For Bo Henriksen har sidenhen ført sit FCM-mandskab til Europa League-gruppespillet og en øjeblikkelig førsteplads i Superligaen.

»Det er lidt morsomt, for folk har slet ingen forudsætninger for at vide noget om det, der rent faktisk foregår. Sandheden er jo, at der ikke er ret mange, der ved, hvad vi render rundt og laver til daglig. Alt det andet bliver ofte bare snak ud i den blå luft,« forklarer han og fortsætter:

»Vi kan alle sammen finde ud af at snakke os selv op, men det bruger jeg ikke energi på. Hvis jeg var bange for opmærksomheden, så havde jeg valgt en anden branche. Og så var jeg nok også blevet klippet for længst.«

Bo Henriksen og FC Midtjylland møder søndag aften Brøndby IF på udebane i Superligaen. Du kan følge braget på bt.dk fra klokken 19.