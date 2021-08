Nerverne sidder helt ude på tøjet og spændingen spidser til, mens tiden går og går. Når Real Madrid at købe kylian Mbappe, inden det er for sent?

Det er det helt store spørgsmål på det internationale transfermarked, som denne sommer har set nogle af historiens vildeste klubskifter.

Prikken over i'et vil være, hvis Kylian Mbappe skifter fra PSG til Real Madrid efter, at vi i de seneste uger har set Cristiano Ronaldo blive Manchester United-spiller igen og Lionel Messi forlade til FC Barcelona til fordel for PSG.

Men tiden arbejder ikke for Real Madrid, som har udset sig det franske stjernefrø, som deres modsvar til de andre europæiske topklubbers oprustning. Og nu har de spanske giganter sendt en presbold til franskmændene i form af en deadline.

Foto: LOIC VENANCE Vis mere Foto: LOIC VENANCE

Inden midnat i aften vil Real Madrid have et svar på, om Paris Saint-Germain-ledelsen accepterer deres seneste og forhøjede bud på franske Mbappe.

Det skriver Sky Sports, som mener at vide, at buddet lyder på 170 millioner plus 10 millioner i bonus. Det svarer til i alt 1,56 milliard kroner.

Det store engelske skriver, at Mbappe-lejren og Real Madrid har fået det indtryk, at netop den pris - det samme som PSG i sin tid betalte for ham - er det, klubben har lovet, at de vil slippe ham for.

Torsdag afviste PSG et første bud på 1,19 milliard kroner, men nu har den spanske kongeklub afgivet et sidste bud i denne omgang.

Foto: FRANCK FIFE Vis mere Foto: FRANCK FIFE

Handlen skulle i skrivende stund ikke være tæt på, men der er fortsat nogle timer til midnat.

Kommer parterne ikke til enighed i dette transfervindue, vil Real Madrid forsøge at sikre sig Mbappes underskrift til januar.

22-årige Kylian Mbappe, som har et år tilbage af sin kontrakt med den franske storklub, har åbent udtalt, at hans store drøm er at komme til Real Madrid.

I aften kan han spille sin foreløbigt sidste kamp i den mørkeblå trøje. Han er - sammen med Messi - udtaget til PSG's opgør mod Reims.