'Tilbage, hvor vi slet ikke ønsker at være.'

Sådan har Debra Duggan indledt et opslag på det sociale medie Facebook. Hun er hustru til wrestler-legenden Jim Duggan.

Og han er onsdag blevet hastet til et hospital i USA. Derfor håber hustruen, at fans verden over vil tænke på den 67-årige amerikaner, mens han går gennem en svær tid.

'Vil I være søde og bede for Jim og lægerne? Han skal gennem en hasteoperation her til morgen. Tak skal I have. Debra,' skriver hun videre i Facebook-opslaget.

Positive tanker er strømmet mod familien efterfølgende. Mere end 2.100 har således kommenteret billedet, hvor Jim Duggan ligger i en sygeseng tilkoblet flere maskiner.

Det er desværre ikke første gang, at wrestler-legenden kæmper med helbredet. Ifølge The Sun kæmpede han med hjerteproblemer i 2018, mens han blev opereret i det vitale organ året efter.

Debra Duggan skriver ingenting om, hvorfor den tidligere wrestler nu skal under kniven igen. Det er dog ikke mere end nogle dage siden, at parret lagde et billede på Facebook, hvor de var ude og rejse.

Jim Duggan begyndte sin professionelle karriere helt tilbage i 1987, og han blev en del af wrestlingens Hall of Fame i 2011. The Sun skriver afsluttende, at han var en af de mest populære wrestlere i 1980erne og 1990erne.