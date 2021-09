De mange tilskuere jublede pludselig helt vildt fra tribunerne under kampen mellem Miami Hurricanes og Appalachian State.

Men det var ikke spillet på banen, der fik de store klapsalver og brøl frem. I stedet udspillede der sig en redningsaktion på Hard Rock Stadium.

For en optagelse lavet med en mobiltelefon viser, hvordan en kat, der havde forvildet sig ind på stadion, pludselig hænger fra det øvre afsnit. Først med begge poter, siden kun i kløerne fra en, og til sidst kan den ikke holde fast længere, og den falder de mange meter ned.

Det viser en video, der er blevet taget ude på tribunen og som i skrivende stund er blevet set 3,9 millioner gange. Videoen er optaget af radioværten Danny Rabinowitz, der beskriver det øjeblik som 'noget af det skøreste, han har set til en college-kamp'. Videoen kan ses i bunden af artiklen.

Heldigvis endte det godt, for en gruppe fans havde set, hvordan katten hang fra kanten, så de reagerede lynhurtigt.

»De havde først prøvet at få fat i den på den øvre tribune, men de kunne ikke nå den, i stedet fik de skræmt den, så den røg endnu længere ned,« siger Craig Cromer, der er manager på stadion hos University of Miami, til ESPN.

Fansene på den nederste tribune fik derfor hurtigt fat i et amerikansk flag, som de strakte ud under katten, der landede i det efter noget af et fald. I det sekund katten var i luften, lød der dog nærmest først et gispende skrig fra publikum, inden de brød ud i jubel, da det stod klart, at katten dels var blevet grebet men også, at den umiddelbart ikke var kommet noget til.

Miami Hurricanes vandt kampen med 25-23, men det er næppe resultatet, kampen vil blive husket mest for. Efter den spøjse episode er hashtagget '#HardRockCat' begyndt at blive delt flittigt på de sociale medier.