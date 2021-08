Tirsdag tog en baseballkamp i Chicago en uventet drejning.

I den bedste amerikanske baseballliga, Major League Baseball, tog Chicago White Sox tirsdag imod Oakland Athletics. En kamp, hvor resultatet pludselig blev sekundært.

Oakland-stjernen Chris Bassitt stillede sig klar til at kaste baseballen imod modstanderen Brian Goodwin. Men så skete der noget.

Chris Bassitt, efter han blev ramt i hovedet. Foto: Kamil Krzaczynski Vis mere Chris Bassitt, efter han blev ramt i hovedet. Foto: Kamil Krzaczynski

Bolden blev ramt af Goodwins bat og fløj med 160 km/t. direkte tilbage i hovedet på Chris Bassitt.

Chris Bassitt faldt pladask sammen og tog sig til hovedet.

Både holdkammerater og modstanderne så måbende til, da pitcheren blev kørt ud af banen med et blodigt håndklæde på hovedet.

Også fansene var bekymrede, da en lignende hændelse skete i 2012, hvor pitcheren Brandon McCarthy ligeledes blev ramt i hovedet af bolden.

Dengang overlevede McCarthy efter en hasteoperation. Chris Bassitt overlevede også tirsdag.

På hospitalet i Chicago viste det sig, at Bassitt havde fået voldsomt kraniebrud.

Oakland Athletics tabte kampen 5-2, men at Bassitt overlevede, var sejr nok i sig selv for holdet.

Bassitt måtte bruge et håndklæde, efter han fik bolden i hovedet og havde pådraget sig et voldsomt kraniebrud.