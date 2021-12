Verden har mistet en ung mand med en meget lys fremtid.

Motocross-stortalentet Rene Hofer er død i en alder af bare 19 år.

Det skriver flere medier, herunder The Sun.

Tragedien indtraf under en skiferie, som Rene Hofer var på, i Østrig.

Her blev han og to venner fanget i en pludselig lavine i Tweng, Salzburg, som endte med at koste dem livet. De var en del af en gruppe på 11 mennesker, der stod på ski.

Otte overlevede, mens tre af dem altså døde. De to andre omkomne er også østrigske og blev henholdsvis 19 og 24 år gamle.

Den ene var allerede død, inden han fik assistance, mens en anden døde på hospitalet. Flere nåede dog at blive reddet fra uheldet.

Rene Hofer havde i løbet af sit korte liv nået at vinde et hav af titler som motocrosser. Han var blandt andet junior verdens- og europamester i motocross.

Dødsfaldet har sendt chokbølger gennem miljøet og kastet en masse ros og rørende hilsener i retning af Hofer.

'KTM sender kærlighed og kondolerer dybfølt med Renes familie, venner, hans hold og hele motocrossverdenen gennem denne utroligt svære tid,' skriver Hofers hold, KTM, som er dybt berørt af den tragiske nyhed.

'Rene, der har været juniormester flere gange, og er GP-vinder med en lys fremtid inden for Grand Prix, vil ikke kun blive husket for sit talent på banen. Men også for sin tilgængelige, sjove og venlige personlighed, sammen med sit altid tilstedeværende smil.'

'Kør fredeligt videre, Rene. Du vil blive savnet umådeligt meget.'