Tina Lund og Allan Nielsen har boet i Dubai i otte år, men nu er det slut. Parret flytter nemlig hjem til Danmark.

Det skriver Tina Lund på Instagram onsdag aften.

'Vi vil gerne dele en nyhed med jer. Vi har besluttet at flytte retur til Danmark efter otte år i Dubai. Vi glæder os meget til at komme hjem igen,' skriver hun og fortsætter:

'Dog er det også meget svært at sige på gensyn/farvel til de rigtig gode venner, vi har fået i Dubai.

40-årige Tina Lund. Foto: Betina Garcia Vis mere 40-årige Tina Lund. Foto: Betina Garcia

Den profesionelle springfytter løfter ligeledes sløret for, hvorfor kendisparret vælger at vende snuden hjem til Danmark lige nu.

'Vi flytter til Dk pga. at jeg skal være rytter i stalden hos riderscup. Glæder mig meget til at skulle ride på de danske baner igen. Vi kommer til at savne Dubai.'

40-årige Tina Lund har vundet det danske mesterskab hele 19 gange, og hun blev kåret som årets nye sportsnavn tilbage i 2002. Men hun har også gjort sig bemærket uden for sportsverdenen.

Hun har således deltaget i tv-programmer som 'vild med dans', 'fangerne på fortet' og 'forsidefruer'. Sidstnævnte var hun en del af i 2017.

Springrytteren skriver afsluttende i Instagram-opslaget, at parret håber, at deres børn samt hele familien for en god start på det nye liv i Danmark.

Tina Lund vandt World Cup i 2004 og 2005 på hesten Andante, mens hun udgav bogen 'Take A Ride' i 2009.