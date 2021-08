Det kvindelige amerikanske fægtehold, som lige er hjemvendt fra OL, er blevet ramt af en enorm tragedie.

Træneren Anthony Leach, som seneste var med holdet i Japans hovedstad, er nemlig blevet dræbt i en motorcykelulykke. Det skriver USA Today.

Fægtetræneren omkom helt præcist for fire dage siden, da han var i gang med at køre USA rundt på sit køretøj. Han blev 62 år gammel.

Efter at have været en del af holdet i Japans hovedstad, så har Anthony Leach deltaget ved fem olympiske lege. Nemlig i 1996, 2000, 2004, 2016 og senest i Tokyo.

Lee Kiefer i kamp. Foto: CIRO FUSCO Vis mere Lee Kiefer i kamp. Foto: CIRO FUSCO

OL-træneren har tidligere været en del af trænerteamet på University of Notre Dame. Og universitet er selvfølgelig knuste over nyheden.

'University of Notre Dame er hjerteknuste over Buckie Leachs tragiske dødsfald. Vi beder for hans søster, Kathy, og hjælper hende med at fejre hans liv,' skriver universitet på Twitter.

Anthony Leach havde kælenavnet 'Buckie' på University of Notre Dame.

Han havde Lee Kiefer, som er en hans tidligere elever fra universitetet, med til OL. Hun vandt guld i den individuelle konkurrence, mens USA endte som nummer fire i holdkonkurrencen.

Det amerikanske medie skriver ingenting om, hvor den legendariske fægtetræner helt præcist døde, eller hvad der forudsagde ulykken.