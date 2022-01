Det er efterhånden en del år siden, de gik fra hinanden, men Lindsey Vonn og Tiger Woods er stadig venner.

Sådan lyder det fra den nu tidligere skisportsstjerne, der lige nu er aktuel med sin selvbiografi.

I den reflekterer hun over tidligere forhold og blandt andet det, hun havde til den verdensberømte golfstjerne i næsten tre år.

Et forhold i offentlighedens søgelys, og det var ikke altid lige let.

»Generelt er det bare svært at date nogen i offentlighedens søgelys, og jeg har altid været en offentlig person, og jeg har altid været meget åben. Men jeg har lært, at nogle ting skal holdes privat,« siger hun til Entertainment Tonight.

»Og lige så meget som jeg egentlig havde lyst til at dele alt, der gjorde mig glad og alt det sjove, så er de også kun for mig og min partner, så jeg havde ikke behov for at dele det. Så det er svært at være i den position, for alle vil gerne have et scoop, og alle vil vide, alt hvad jeg laver,« fortæller Vonn.

Parret gik fra hinanden i maj 2015, og de har siden bevaret et venskab, slår Vonn fast.

Derfor tænkte hun også meget på golfstjernen, da han sidste år kom alvorligt til skade, efter han kørte galt i sin bil.

»Det var en hård tid for ham. Jeg er bare glad for, han er tilbage hos sine børn,« fortæller den 37-årige amerikaner.

Lindsey Vonn indstillede sin skikarriere i 2019 og nåede at vinde tre olympiske medaljer – heraf en guldmedalje i 2010. Derudover kan hun prale af at have vundet hele fire VM-titler.

Hun har tidligere været gift med Thomas Vonn, og foruden forholdet til Tiger Woods har hun også været kæreste med P.K. Subban. De blev endda forlovet i sommeren 2019, men gik fra hinanden i december 2020. Siden har hun været single, og hun er glad, har hun for nylig understreget i et interview.

»Jeg nyder det virkelig nu. Det er dejligt at være tilpas nok i livet og have det godt nok med sig selv til at kunne være alene og være glad i det. Jeg føler mig heldig,« sagde hun sidste uge til People.