De var lykkelige og skulle giftes. Men pludselig brød de forlovelsen.

Nu fortæller Lindsey Vonn årsagen til, at det ikke endte lykkeligt mellem hende og NHL-spilleren P.K. Subban.

»Jeg kan ikke lide, den person jeg blev,« fortæller Lindsey Vonn om, hvorfor det gik galt i forholdet.

Det sker i selvbiografien 'Rise: My Story', der udkommer den 11. januar, skriver People. Og det er ikke kun forholdet til Subban, hun henviser til men også til andre.

Lindsey Vonn og ekskæresten P.K. Subban. De gik fra hinanden i december 2020. Foto: ROBYN BECK Vis mere Lindsey Vonn og ekskæresten P.K. Subban. De gik fra hinanden i december 2020. Foto: ROBYN BECK

»Jeg havde en tendens til at trække mig tilbage, tilpasse mig min partners behov og præferencer for at gøre dem glade. Jeg havde brug for, de elskede mig for at kompensere for, jeg ikke elskede mig selv,« skriver den tidligere skistjerne.

Hun har tidligere været gift med Thomas Vonn, og så har hun været kæreste med Tiger Woods i tre år. Hun blev kæreste med P.K. Subban efterfølgende, de blev endda forlovede i sommeren 2019 men gik fra hinanden i december 2020. Siden har hun været single, og hun er glad, understreger hun.

»Jeg nyder det virkelig nu. Det er dejligt at være tilpas nok i livet og have det godt nok med sig selv til at kunne være alene og være glad i det. Jeg føler mig heldig,« siger hun til People.

Lindsey Vonn indstillede sin skikarriere i 2019 og nåede at vinde tre olympiske medaljer – heraf en guldmedalje i 2010. Derudover kan hun prale af at have vundet hele fire VM-titler.